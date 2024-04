Marvel's Spider-Man 2 - kolejna grafika wyciekła do sieci. Czy to złoczyńca z nadchodzącego DLC?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Insomniac Games oficjalnie nie zapowiedziało jeszcze żadnych fabularnych DLC do Marvel's Spider-Man 2, to wcześniejsze wycieki mogą sugerować, że deweloperzy pracują (lub przynajmniej pracowali) nad rozszerzeniem. Teraz zaś do sieci trafiła grafika koncepcyjna, która może przedstawiać antagonistkę, z jaką zmierzymy się w dodatku. Wygląda na to, że będzie nią Beetle, a kostium ten przywdzieje Janice Lincoln, córka Tombstone'a.

Grafikę na Reddicie opublikował użytkownik o pseudonimie KekanKok.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy o DLC z udziałem Beetle. Wcześniej zdradzało to między innymi menu deweloperskie, które przypadkowo udostępniono wszystkim graczom w jednej z aktualizacji. Znalazła się tam pozycja zatytułowana "Beetle Villain Arc".

Do tego przecieku, podobnie jak do poprzednich, warto podejść z pewnym dystansem. Choć jest prawdopodobne, że Beetle pojawi się w DLC, to istnieje również możliwość, że jest to wycięta zawartość z podstawowej kampanii fabularnej.