Marvel's Spider-Man: Miles Morales - premierowy zwiastun już w sieci! Zobacz wideo

Marvel Spider-Man: Miles Morales pozwoli graczom na wcielenie się w tytułowego bohatera i ponowne stanięcie do walki z przestępczością w Nowym Jorku. Produkcja została już oceniona przez recenzentów i spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Chwalono historię, samego Milesa Moralesa, rozgrywkę oraz oprawę - a warto zaznaczyć, że to tytuł międzygeneracyjny, który już 12 listopada doczeka się premiery także na konsoli PlayStation 4. Na wersję na PS5 gracze z Europy będą musieli poczekać do debiutu tego urządzenia na naszym rynku, czyli do 19 listopada.

I chociaż na samodzielne zagranie w grę trzeba jeszcze trochę poczekać, to w sieci już teraz pojawił się efektowny zwiastun premierowy.

Co ciekawe, studio Insomniac Games poinformowało, że remaster Marvel’s Spider-Man z 2018 roku pozwoli na importowanie zapisów z wersji PlayStation 4. Przypominamy, że początkowo takiej opcji miało zabraknąć.

