Gran Turismo 7, Returnal, Rachet & Clank: Rift Apart - poznaliśmy przybliżone daty premier gier

W sieci pojawiła się nowa reklama konsoli PlayStation 5. Materiał raczej nie zaskakuje i zawiera montaż fragmentów z zapowiedzianych już wcześniej gier. Widzimy tu m.in. sceny z Horizon II: Forbidden West czy Marvel Spider-Man: Miles Morales. Spostrzegawczy internauci dostrzegli jednak ciekawe informacje, które pojawiają się na dole ekranu. Jest tam tekst, z którego wynika, że Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart oraz Gran Turismo 7 najprawdopodobniej zadebiutują (o ile nie dojdzie do nieoczekiwanych opóźnień) w pierwszej połowie 2021 roku. Nowa przygoda Aloy ma zaś trafić do graczy w późniejszych miesiącach (druga połowa przyszłego roku).

Niektórzy zwracają uwagę na brak w materiale jakichkolwiek informacji na temat God of War 2: Ragnarok, który również ma pojawić się w 2021 roku. Nieobecność tego tytułu można jednak wyjaśnić w bardzo prosty sposób - jak na razie nie zaprezentowano nawet sekundy z rozgrywki, więc trudno było cokolwiek dodać do reklamy.