Mass Effect - nowa odsłona nadal powstaje. EA publikuje grafikę, fani snują teorie

fot. EA

W grudniu 2020 roku oficjalnie zapowiedziano, że seria Mass Effect nie zakończy się na raczej przeciętnie przyjętej przez fanów Andromedzie i cykl ten będzie kontynuowany. Pierwszy teaser był raczej oszczędny w treść, ale to wystarczyło, by rozbudzić zainteresowanie społeczności graczy. Teraz, po niemal roku, wydawca postanowił przypomnieć o tej produkcji i zrobił to siódmego listopada, czyli w tak zwany N7 Day.

Na Twitterze opublikowano plakat z hasłem "Mass Effect will continue". Widzimy na nim statek kosmiczny oraz cztery wychodzące z niego postacie: najprawdopodobniej są to bohaterowie, którymi będą mogli pokierować gracze. Sylwetka jednej z nich wskazuje na kroganina.

https://twitter.com/masseffect/status/1457467946461188100

Kształt krateru widocznego w górnej części wydaje się zaś być mocną wskazówką, że w nadchodzącej grze doczekamy się powrotu gethów. Niektórzy komentatorzy uważają, że gethem jest też piąta postać widoczna na plakacie (między statkiem i kraterem).

Kolejny Mass Effect nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, nie wiadomo też nic o platformach, na które gra miałaby trafić.