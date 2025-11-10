Reklama
Co dalej z serią Mass Effect? BioWare zabrało głos

W najnowszym wpisie na blogu z okazji święta N7 Day, Mike Gamble – dyrektor produkcji Mass Effect – zabrał głos w sprawie przyszłości tej serii.
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  mass effect 
bioware
Mass Effect 3 fot. BioWare
W ostatnich latach studio BioWare przechodziło intensywny okres, pełen wyzwań i pracy koncepcyjnej. Choć plotki i spekulacje pojawiały się regularnie w sieci, twórcy zdecydowali się oficjalnie zabrać głos w sprawie przyszłości marki Mass Effect.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, cały zespół skupia się obecnie wyłącznie na nowej grze Mass Effect – eksploracja wszechświata, tworzenie nowych mechanik rozgrywki oraz budowanie głębokich relacji między postaciami to główne kierunki rozwoju projektu. BioWare zapewnia, że kiedy przyjdzie odpowiedni moment, fani otrzymają konkretną prezentację nowego tytułu. Na razie jednak proszą o cierpliwość, bo jak przyznaje Gamble, ekipa jest świadoma głodu informacji ze strony fanów.

Ostatnią grą z serii było wydane w 2017 roku Mass Effect: Andromeda. Tytuł zebrał umiarkowane oceny, a od tamtego czasu zaczęły się kłopoty studia. Na rynku ukazały się gry BioWare, które okazały się finansowymi klapami (Anthem, Dragon Age: Straż Zasłony) co na pewno wpłynęło na zaufanie do twórców i proces produkcyjny nowego Mass Effecta.

Źródło: blog.bioware.com

Powiązane treści
The Expanse: Osiris Reborn
-

The Expanse powraca! Osiris Reborn to RPG akcji w stylu serii Mass Effect

The Expanse: Osiris Reborn to ciekawie zapowiadające się RPG akcji w świecie znanym z popularnego...

Mass Effect
-

Nowa gra twórcy trylogii Mass Effect skasowana. Studio zostało zamknięte

Casey Hudson, najbardziej znany jako reżyser legendarnej trylogii Mass Effect, ogłosił zamknięcie...

