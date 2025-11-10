Co dalej z serią Mass Effect? BioWare zabrało głos

fot. BioWare

W ostatnich latach studio BioWare przechodziło intensywny okres, pełen wyzwań i pracy koncepcyjnej. Choć plotki i spekulacje pojawiały się regularnie w sieci, twórcy zdecydowali się oficjalnie zabrać głos w sprawie przyszłości marki Mass Effect.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, cały zespół skupia się obecnie wyłącznie na nowej grze Mass Effect – eksploracja wszechświata, tworzenie nowych mechanik rozgrywki oraz budowanie głębokich relacji między postaciami to główne kierunki rozwoju projektu. BioWare zapewnia, że kiedy przyjdzie odpowiedni moment, fani otrzymają konkretną prezentację nowego tytułu. Na razie jednak proszą o cierpliwość, bo jak przyznaje Gamble, ekipa jest świadoma głodu informacji ze strony fanów.

Ostatnią grą z serii było wydane w 2017 roku Mass Effect: Andromeda. Tytuł zebrał umiarkowane oceny, a od tamtego czasu zaczęły się kłopoty studia. Na rynku ukazały się gry BioWare, które okazały się finansowymi klapami (Anthem, Dragon Age: Straż Zasłony) co na pewno wpłynęło na zaufanie do twórców i proces produkcyjny nowego Mass Effecta.