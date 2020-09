Mass Effect Trilogy Remastered w ofercie portugalskiego sklepu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kiedy wreszcie EA zapowie Mass Effect: Trilogy w odświeżonym wydaniu? Pytania się mnożą, a odpowiedzi nie ma żadnych. Są natomiast oferty sklepów, które już przyjmują przedpremierowe zamówienia na trylogię. Tym razem Mass Effect Trilogy Remastered pojawiło się w pewnym portugalskim sklepie.

Oferta jest już niedostępna, lecz w sieci nic nie ginie i pozostały zrzuty ekranu. Na karcie produktu próżno było szukać jakichkolwiek informacji o dacie premiery, ale była cena i platformy docelowe. Pośród tych ostatnich znajdowało się Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to na konsolę Nintendo gra według sklepu ma kosztować 50 euro, na pozostałych platformach o 10 euro więcej.

..Mass Effect Trilogy listings have gone up on a Portugese retailer website, with a temporary boxart that has a new logo on it https://t.co/84mrMawGXA pic.twitter.com/Eunn36zOjF

— Nibel (@Nibellion) September 16, 2020