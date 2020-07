Masters of the Universe: Revelation - Kevin Smith o postępach prac nad serialem Netflixa

fot. materiały prasowe

Masters of the Universe: Revelation to nowy serial animowany Netflixa, który ukaże przygody kultowego już He-Man, który wraz ze swoimi kompanami broni Eterni przed demonicznym Szkieletorem i jego poplecznikami. Za projekt odpowiada Kevin Smith. Twórca w najnowszym odcinku podcastu Fatman Beyond wyjawił informacje na temat postępów prac nad serialem. Otóż zdradził, że cała ekipa pracuje zdalnie nad dubbingiem produkcji. Wykonano już całą pracę jeśli chodzi o kwestie takich postaci jak He-Man, Teela, Cringer, Evil-Lyn, a obecnie Mark Hamill pracuje nad kwestiami Szkieletora.

fot. fb.com/YesThatKevinSmith

W obsadzie dubbingu projektu znajdują się Chris Wood jako Książę Adam/He-Man, Sarah Michelle Gellar jako Teela, Mark Hamill jako Szkieletor, Lena Headey jako Evil-Lyn, Liam Cunningham jako Zbrojny Mąż, Griffin Newman jako Orko, Stephen Root jako Cringer, Diedrich Bader jako Król Randor, Alicia Silverstone jako Królowa Marlena i Susan Eisenberg jako Czarodziejka.

Masters of the Universe: Revelation - premiera w 2021 roku.