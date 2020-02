Matrix 4 - Keanu Reeves jako Neo. Zobacz pierwszy film z planu

Prace na planie filmu The Matrix 4 właśnie rozpoczęły się w San Francisco. Jeden z fanów zamieścił teraz w sieci wideo pokazujące, jak Keanu Reeves w jednej ze scen będzie prezentował się jako Neo. Kontekst całej sekwencji nie jest póki co znany; warto jednak zauważyć, że przynajmniej na razie główny bohater ekranowej opowieści nie korzysta ze znanego z oryginalnej trylogii, skórzanego płaszcza, a włosy aktora mają podobną długość jak miało to miejsce w produkcji John Wick 3. Przypomnijmy, że Reeves wraca do roli Neo, natomiast Carrie-Anne Moss ponownie pojawi się na ekranie jako Trinity. Zobaczcie materiał:

W sieci pojawiło się jeszcze jedno wideo pokazujące pracę ekipy filmowej:

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Keanu Reeves TheClub (@keanu_theclub) Lut 5, 2020 o 1:14 PST



Za kamerą filmu stanie współtwórczyni pierwszej trylogii, Lana Wachowski. W napisaniu scenariusza pomagali jej Aleksandar Hemon i David Mitchell. W obsadzie poza Reevesem i Moss znajdują się m.in. Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II i Lambert Wilson.

Amerykańską premierę filmu Matrix 4 zaplanowano na 21 maja 2021 roku.