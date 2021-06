Matrix - Salma Hayek walczyła o główną rolę. Aktorka wspomina nieudaną batalię

źródło: materiały prasowe/imdb/bestofcomicbooks

Salma Hayek wyjawiła, że była w czwórce finalistek walczących o rolę Trinity. Wiemy, że w tej grupie była na pewno Carrie-Anne Moss, którą ostatecznie rolę dostała. Kolejną była Jada Pinkett Smith, która potem dołączyła do obsady w sequelach w roli Niobe, a także powróci w Matrixie 4. To właśnie w rozmowie z Jadą aktorka Salma Hayek wspomina casting do Matrixa.

Wspomina, że casting był bardzo rozbudowany, było dużo testów kamery, przesłuchań, ale także sprawdzianów fizycznych z kaskaderami z Azji (Yuen Woo Ping i jego ekipa odpowiadali za sceny walk). Było to dla niej trudne, bo choć jak mówi: jest sprawna, gibka i zwinna, jest zarazem też leniwa i nie chodziła na siłownie. Gdy kazali jej biegać podczas testów, miała z tym problemy.

Tłumaczy, że gdy zobaczyła Jadę Pinkett Smith, była pod wielkim wrażenie, jak była ona przygotowana fizycznie i jak bardzo była skupiona na tym, co robi. To najpewniej jest powód, dla którego aktorka ostatecznie dostała specjalnie napisaną dla niej rolę w kontynuacjach.

Co ciekawe, wiemy, że rolę Neo mógł zagrać Will Smith, czyli prywatnie mąż Jady. Wówczas jednak aktor wybrał Bardzo dziki Zachód, zamiast Matrixa.