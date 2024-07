fot. Universal Pictures

Reklama

W 2005 roku zadebiutowała adaptacja filmowa Dumy i uprzedzenia. Tym razem książkę Jane Austen przełożył na wielki ekran Joe Wright, a w głównych rolach wystąpiła Keira Knightley oraz Matthew Macfadyen, którego niedługo zobaczymy w Deadpool & Wolverine. Aktor, który niedawno błyszczał na małym ekranie przy okazji Sukcesji, po prawie dwudziestu latach postanowił powspominać udział w tej produkcji. Jego odbiór wcale nie należał do najlepszych.

Matthew MacFadyen krytycznie o swojej ikonicznej roli

Jego udział w filmie wisiał na włosku i ostatecznie o angażu zadecydowało to, że udało się obsadzić Keirę Knightley. Mówił o tym sam Joe Wright:

Matthew jest mniejszą gwiazdą od Keiry. Gdyby to nie ona grała Elizabeth, to nie jestem pewien, czy pozwoliliby mi na obsadzenie jego.

On sam z kolei powiedział po latach:

Nie sprawiło mi to przyjemności. Źle się czuję, gdy to mówię, ale po latach żałuję, że nie polubiłem tego bardziej. Chciałbym się tym mniej przejmować. Czułem się źle obsadzony. Tak, jakbym nie był wystarczająco atrakcyjny. Mimo tego największym komplementem, który dziś słyszę jest, gdy ludzie pytają: "To ty byłeś panem Darcym?" Minęło prawie dobrych 20 lat. To oznacza, że najwidoczniej nie starzę się aż tak źle.