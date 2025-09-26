Reklama
Gwiazda Euforii wyreżyserowała swój pierwszy film. Trafi do kin

Maude Apatow do tej pory pojawiała się przed kamerą, a nie za nią. Wygląda jednak na to, że jej debiut reżyserski może być hitem.
Paulina Guz
Tagi:  Maude Apatow 
euforia Poetic License
Euforia Lexi Maude Apatow Fot. HBO
Poetic License to pełnometrażowy debiut reżyserski Maude Apatow. Aktorkę możecie znać między innymi z hitu Euforia, w którym wciela się w Lexi Howard. Deadline informuje, że Row K Entertainment nabyło prawa do dystrybucji kinowej filmu za siedmiocyfrową kwotę, szacowaną na od 5,5 do 7 milionów dolarów. To duży sukces dla artystki, którą do tej pory oglądaliśmy na ekranie, a nie za kamerą.

Poetic License to komedia w reżyserii Maude Apatow. Film opowiada o Liz, której życie wywraca się do góry nogami, gdy w związku z nową pracą męża musi przeprowadzić się do nowego miasta, w którym nikogo nie zna. W dodatku ze świadomością, że niedługo jej dzieci wyprowadzą się i dom całkiem opustoszeje. Niespodziewanie kobieta przyciąga uwagę dwóch studentów i przyjaciół, którzy zaczynają rywalizować o jej uwagę. Ta nowa sytuacja zmusi ją do spojrzenia wstecz na życie, która zbudowała, by zadać sobie pytanie, czy to naprawdę to, czego pragnie. 

Poetic License zadebiutowało na 50. Festiwalu Filmowym w Toronto, gdzie jak donosi krytyk Deadline – wywołało salwy śmiechu na sali. W chwili pisania tego artykułu filmowy debiut Maude Apatow ma solidne 89% pozytywnych recenzji krytyków w Rotten Tomatoes. Na razie więc reżyserska przyszłość gwiazdy Euforii maluje się w jasnych barwach.

To, co zwróciło naszą uwagę w Poetic License, to znalezienie równowagi między elementami komediowymi, wywołującymi głośny śmiech na sali, a bardzo ludzkimi obserwacjami na temat dorastania, niezależnie od wieku – powiedziała Megan Colligan, prezes Row K. – Maude Apatow ogłosiła się jako reżyseria o naprawdę charakterystycznym głosie, a reakcje podczas seansu w Toronto tylko potwierdzają, że widzowie są gotowi na film taki jak ten. Idealnie pasuje do Row K.

Źródło: Deadline

Paulina Guz
