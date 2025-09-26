Gwiazda Euforii wyreżyserowała swój pierwszy film. Trafi do kin
Maude Apatow do tej pory pojawiała się przed kamerą, a nie za nią. Wygląda jednak na to, że jej debiut reżyserski może być hitem.
Poetic License to pełnometrażowy debiut reżyserski Maude Apatow. Aktorkę możecie znać między innymi z hitu Euforia, w którym wciela się w Lexi Howard. Deadline informuje, że Row K Entertainment nabyło prawa do dystrybucji kinowej filmu za siedmiocyfrową kwotę, szacowaną na od 5,5 do 7 milionów dolarów. To duży sukces dla artystki, którą do tej pory oglądaliśmy na ekranie, a nie za kamerą.
Poetic License to komedia w reżyserii Maude Apatow. Film opowiada o Liz, której życie wywraca się do góry nogami, gdy w związku z nową pracą męża musi przeprowadzić się do nowego miasta, w którym nikogo nie zna. W dodatku ze świadomością, że niedługo jej dzieci wyprowadzą się i dom całkiem opustoszeje. Niespodziewanie kobieta przyciąga uwagę dwóch studentów i przyjaciół, którzy zaczynają rywalizować o jej uwagę. Ta nowa sytuacja zmusi ją do spojrzenia wstecz na życie, która zbudowała, by zadać sobie pytanie, czy to naprawdę to, czego pragnie.
Poetic License zadebiutowało na 50. Festiwalu Filmowym w Toronto, gdzie jak donosi krytyk Deadline – wywołało salwy śmiechu na sali. W chwili pisania tego artykułu filmowy debiut Maude Apatow ma solidne 89% pozytywnych recenzji krytyków w Rotten Tomatoes. Na razie więc reżyserska przyszłość gwiazdy Euforii maluje się w jasnych barwach.
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1968, kończy 57 lat