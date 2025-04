VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Max, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, CDA Premium, SkyShowtime i innych.

Ten weekend w VOD zapowiada się ekscytująco. Z nowymi sezonami powróciły takie popularne seriale, jak Czarne lustro, Doktor Who, Hacks czy Opowieść podręcznej. W nocy z niedzieli na poniedziałek zadebiutuje też 2. sezon wyczekiwanego The Last of Us, który powstaje na podstawie kultowej gry wideo. Uwadze nie powinien umknąć serial Znajomi i sąsiedzi z Jonem Hammem. Na uwagę zasługują też nowy serial Porządna amerykańska rodzina oraz thriller G20 z Violą Davis. Fani animacji powinni sprawdzić anime Moonrise oraz film Transformers: Początek.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (11-13 kwietnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka nowości z różnych stron świata.

Ogrodnik (2025) - hiszpański serial dramatyczny. Matka niezdolnego do uczuć Elmera robi z niego mordercę. Zakochuje się on jednak w jednej z ofiar, co zagraża ich wizerunkowi spokojnych ogrodników z sąsiedztwa. Premiera 11 kwietnia.

Meet the Khumalos (2025) - południowoafrykańska komedia romantyczna. Dwie matki - kiedyś najlepsze przyjaciółki, teraz zaciekłe rywalki - rozpoczynają sąsiedzką wojnę, gdy dowiadują się, że ich dzieci są w sobie zakochane do szaleństwa. Premiera 11 kwietnia.

Resident Playbook Premiera 12 kwietnia.

Szklana kopuła Premiera 12 kwietnia.

Jeśli te tytuły nie trafiły w Wasz gust to możecie też sprawdzić nowości, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia. Z nowymi odcinkami powrócił antologiczny serial Czarne lustro. Znajdzie się również coś dla fanów anime.

Na północ od północy Premiera 10 kwietnia.

Śnieżna ekipa z tropików (2025) - tajski komediodramat. Próbując nawiązać kontakt z ojcem, nauczycielka w ośrodku wychowawczym przekonuje grupę nastoletnich wyrzutków do udziału w konkursie tworzenia rzeźb ze śniegu w Japonii. Premiera 10 kwietnia.

Czarne lustro Premiera 7. sezonu 10 kwietnia.

Ponadto bibliotekę zasiliły takie oto tytuły na licencji:

APPLE TV+

Na Apple TV+ trafił wyczekiwany serial Znajomi i sąsiedzi, w którym główną rolę gra Jon Hamm.

Znajomi i sąsiedzi (2025) - serial dramatyczny. Bohaterem jest Coop (Jon Hamm), niedawno rozwiedziony człowiek zajmujący się funduszami hedgingowymi. Po tym, jak został zwolniony, postanowił okraść mieszkańców przedmieścia Nowego Jorku, w którym mieszka. Wszystko po to, aby utrzymać standard życia swojej rodziny. Te drobne przestępstwa wzmocniły w nim pewność siebie aż... włamał się do złego domu o niewłaściwej porze. Premiera dwóch pierwszych odcinków 11 kwietnia.

Warto również nadrobić nowe odcinki seriali:

DISNEY+

W ten weekend na platformie zadebiutuje 2. sezon kultowego Doktora Who. Tej premiery nie możecie przegapić!

Doktor Who (2025) - Doktor poznaje Belindę Chandrę. Robi wszystko, żeby pomóc jej wrócić na Ziemię. Powstrzymuje ich jednak jakaś nieznana siła. Będą musieli stawić czoła wielu niebezpieczeństwom i zmierzyć się z tak groźnymi i szalonymi przeciwnikami jak nigdy dotąd. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 12 kwietnia.

Porządna amerykańska rodzina Premiera pierwszych pięciu odcinków 9 kwietnia.

Najniebezpieczniejsze drogi Europy - 8. sezon od 9 kwietnia

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

SkyShowtime

W ten weekend na SkyShowtime warto obejrzeć finałowy sezon Snowpiercera. Z nowymi odcinkami powraca również Couples Therapy. Nie zapomnijcie nadrobić też finałowego epizodu serialu Agencja oraz nowego odcinka 1923.

Snowpiercer (2024) - minęło ponad siedem lat, odkąd świat zmienił się w skute lodem pustkowie. Ocaleni zamieszkują złożony z 1001 wagonów pociąg Snowpiercer, który pozostaje w ciągłym ruchu i nieustannie okrąża Ziemię. W tym czasie pasażerowie toczą walkę o przetrwanie i społeczną sprawiedliwość. Serial oparty na serii powieści graficznych Jacquesa Loba i Jeana-Marca Rochette'a oraz filmie nagrodzonego Oscarem® Bonga Joon Ho. W rolach głównych występują Jennifer Connelly i Daveed Diggs. Premiera 4. sezonu 8 kwietnia.

SpongeBob Kanciastoporty - SpongeBob to ulubiona gąbka morska na świecie, która wraz ze swoim przyjacielem Patrykiem i mieszkańcami Bikini Bottom doświadcza niesamowitych przygód. Jego dobre intencje i nadgorliwość sprawiają, że SpongeBob zawsze ląduje w tarapatach, zaburzając spokój swojego sąsiada Skalmara. Premiera sezonu 15A (3 odcinki) 8 kwietnia.

Couples Therapy - to serial dokumentalny, który pozwala wejść do ukrytego świata związków. Nie przypomina karykaturalnych historii rodem z reality show - stajemy się świadkami autentycznej, często bolesnej terapii czterech par. Światowej sławy psycholog dr Orna Guralnik pomaga klientom otworzyć się na szczere rozmowy z partnerami i zmierzyć się z własnymi emocjami. Możemy dostrzec walkę z życiowymi wyzwaniami, zazwyczaj skrywanymi za zamkniętymi drzwiami gabinetów, i zaobserwować najbardziej przełomowe momenty terapii. Couples Therapy to coś więcej niż podglądanie intymnych rozmów. Podczas sesji pary uczą się radzić sobie z problemami i znajdować nowe drogi do wzajemnego porozumienia. Serial pokazuje jak ze sobą rozmawiać – nawet wtedy, gdy rozmowa wiąże się z bólem i trudnymi przeżyciami. Premiera sezonu 4A (9 odcinków) 13 kwietnia.

Ponadto na platformie pojawiły się też nowe filmy, które zasługują na uwagę:

Transformers: Początek (2024) - to historia o genezie konfliktu Optimusa Prime'a i Megatrona, którzy niegdyś byli najbliższymi przyjaciółmi i na zawsze odmienili losy Cybertrona. Transformers: Początek to pierwszy film z serii wykonany w pełni w technice animacji komputerowej. Premiera 7 kwietnia.

Nie mów zła (2024) - to remake duńskiego thrillera Goście zrealizowany przez cenionego scenarzystę i reżysera Jameda Watkinsa (Kobieta w czerni) oraz legendarną wytwórnię horrorów Blumhouse. Amerykańska rodzina wpada z wizytą do poznanych na wakacjach brytyjskich znajomych. Na miejscu goście doświadczają licznych nieprzyjemności, które początkowo ignorują. Wkrótce spokojny weekend zamienia się w istny koszmar. W roli głównej nagrodzony BAFTĄ James McAvoy (Pokuta, Split). Premiera 13 kwietnia.

Prime Video

W ten weekend warto obejrzeć nowości, jakie trafiły w ciągu tygodnia na Prime Video. Zarówno G20, jak i wielokrotnie nagradzana Substancja może się pochwalić gwiazdorską obsadą.

G20 (2025) - film przedstawia obrady szczytu G20, do którego należą jedne z najpotężniejszych państw na świecie. Podczas obrad dochodzi jednak do ataku terrorystycznego, który stawia prezydent Taylor Sutton pod ścianą i zmusza ją do wykorzystania całego swojego doświadczenia militarnego i sztuki rządzenia państwem, żeby uratować rodzinę, przywódców innych państw oraz resztę świata. Premiera 10 kwietnia.

Substancja (2024) - Czy marzysz czasem, by stać się lepszą wersją siebie? Tą samą, a jednak doskonalszą pod każdym względem? Spróbuj naszego nowego produktu o nazwie Substancja. Nic już nie będzie takie samo. Dzięki Substancji możesz stworzyć drugą siebie - młodą i piękną. Pamiętaj tylko, by dzielić czas między obie siebie, starą i nową. Idealna równowaga bez odstępstw. Trzymaj się reguł, a będzie dobrze. Proste? Premiera 11 kwietnia.

MAX

W ten weekend Max może zdominować małe ekrany, bo premiery mają nowe sezony Hacks i The Last of Us. Możecie też nadrobić pierwsze odcinki finałowego sezonu Opowieści podręcznej, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia.

Opowieść podręcznej - W dystopijnych USA Offred zmuszona jest zostać służącą – niewolnicą seksualną, która służy jako matka zastępcza dla par, które nie mogą mieć dzieci. Premiera trzech pierwszych odcinków 6. sezonu 8 kwietnia.

Co się stało, Brittany Murphy? - dwuczęściowy serial dokumentalny przedstawia dogłębny, intymny portret, badający życie i karierę oraz tajemnicze okoliczności tragicznej śmierci Brittany Murphy, aktorki i wschodzącej gwiazdy lat 90. Premiera pierwszego odcinka 10 kwietnia.

Hacks - Komiczka z Las Vegas Deborah Vancejest zmuszona do współpracy z wykluczoną scenarzystką telewizyjną Avą, aby uratować swoją karierę. Premiera pierwszego odcinka 4. sezonu 11 kwietnia.

The Last of Us - Gdy globalna pandemia niszczy cywilizację, zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią dziewczyną, która może być ostatnią nadzieją ludzkości. Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu w nocy z 13 na 14 kwietnia.

Ponadto bibliotekę Max uzupełniły filmy na licencji. Oto najciekawsze z nich:

Max przygotował też coś dla najmłodszych widzów na ten weekend. 12 kwietnia na platformę trafią animowane produkcje:

Warto również nadrobić odcinki obecnie emitowanych seriali takich, jak:

CDA PREMIUM

Na CDA Premium trafiło kilka interesujących tytułów. Oto wybrane z nich:

INNE SERWISY VOD:

