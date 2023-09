May December - zwiastun. Film o kobiecie, która uwiodła swojego 13-letniego ucznia

Fot. Materiały prasowe

Netflix opublikował pierwszy zwiastun filmu May December. Możecie zobaczyć go poniżej.

May December opowiada o aktorce, która by przygotować się do swojej nowej roli, postanawia wybrać się w podróż do Maine, by osobiście poznać kobietę, którą ma zagrać. Ta od dwudziestu lat jest mężatką, jednak jej romans wiele lat temu był gorącym tematem tabloidowej prasy - odsiedziała wyrok za uwiedzenie swojego nieletniego 13-letniego ucznia, którego później poślubiła i założyła z nim rodzinę. Z czasem na jaw zaczynają wychodzić długo skrywane sekrety z przeszłości.

W głównych rolach zobaczymy: Natalie Portman jako aktorkę, Julianne Moore jako starszą kobietę, która uwiodła swojego ucznia i Charlesa Meltona jako jej o wiele młodszego partnera.

Film miał już światową premierę w Cannes. Prawa do niego nabył Netflix. W związku z tym May December pojawi się w kinach 17 listopada, a następnie zadebiutuje 1 grudnia w serwisie Netflix. Dajcie znać, czy zamierzacie obejrzeć produkcję.