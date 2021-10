Czy w MCU istnieje kilka kopii Darkholdu? Scarlet Witch niekoniecznie czyta oryginał

Disney+/Marvel

Donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z zeszytu The Darkhold: Alpha #1, premierowej odsłony najnowszego eventu w świecie Marvela, w ramach którego Scarlet Witch i inni herosi muszą zmierzyć się z oddziaływaniem tytułowej księgi zaklęć - jej przeczytanie doprowadziło do przerażającej zmiany ciał protagonistów. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują teraz, że rewelacje pochodzące z tego samego komiksu mogą rzucać nowe światło na to, czym Darkhold jest także w MCU.

Przypomnijmy, że w scenie po napisach finałowego odcinka WandaVision zobaczyliśmy Wandę Maximoff czytającą właśnie Darkhold. Wielu fanów zastanawiało się nad tym, czy mamy tu do czynienia z tym samym egzemplarzem książki, który pokazano w serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y.. Komiksowa geneza przedmiotu może sugerować, że Scarlet Witch weszła w posiadanie innej kopii przedmiotu.

The Darkhold: Alpha #1 wyjawia bowiem, że tytułowa księga została pierwotnie spisana na ciele jednego z braci złowrogiego bóstwa, Chthona - po tym zdarzeniu inni ze starszych bogów zadecydowali o wypędzeniu zafascynowanego czarną magią współbrata. Wiemy już, że na przestrzeni wieków tekst Darkholdu przepisywano, co doprowadzało do osłabienia jego potęgi.

Oryginał spoczął w podwodnym mieście Abysmia, natomiast próbujący go odzyskać Chthon został pokonany przez grupę Obrońców Darkholdu, w skład której weszły postacie nazwane Marzycielem, Łowcą, Stoikiem, Głupcem i Artystą (to właśnie dlatego Scarlet Witch zgromadziła 5 herosów, mających przejąć wymienione wcześniej role).

Prawdopodobnie nie ma żadnego przypadku w tym, że Marvel zdecydował się poszerzyć genezę Darkholdu w komiksach przed dalszą ekspozycją księgi w MCU. Zwróćmy uwagę, że Wanda czyta tekst spisany na starożytnej księdze, na pewno nie na czymś przypominającym skórę - powstaje więc przypuszczenie, że bohaterka dotarła do kopii księgi zaklęć, dzięki czemu mogła oprzeć się jej złowrogiemu działaniu.

Alpha #1 ujawnia dodatkowo, że otwarcie oryginału miałoby doprowadzić do "kataklizmu psychokinetycznego", a wszystkie zamieszkujące Ziemię istoty zostałyby ogarnięte przez szaleństwo.