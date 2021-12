Avengers: Infinity War - realistyczna statuetka Pajączka zachwyca. Przewyższa wzrostem wielu czytelników

Fot. Materiały prasowe

Peter Parker odbył imponującą podróż w MCU, a jednym z jej przystanków był występ w Avengers: Infinity War. Queen Studios postanowiło stworzyć niezwykle realistyczną statuetkę bohatera, ubraną w zbroję ze wspomnianego filmu. Przedmiot kolekcjonerski jest wykonany z materiału polystone i ma 192 centymetrów wysokości. Zawiera wiele święcących elementów, w tym oczy i dłonie, odwzorowując zaawansowaną technologię kostiumu. Podstawka ma za to wewnętrzną poświatę. Zobaczcie poniżej, jak wygląda ta naturalnej wielkości figurka Pajączka w stroju Iron Spidera.

Statuetka Spider-Mana w zbroi Iron Spider

Przybyło zagrożenie z kosmosu, Thanos, bezwzględny wojownik, planujący zebrać wszystkie Kamienie Nieskończoności. Wraz ze swoimi potężnymi sojusznikami będzie prawie nie do powstrzymania na drodze do osiągnięcia swojego celu. Przyjazny Spider-Man z sąsiedztwa będzie musiał użyć swojego sprytu, siły i Pajęczego Zmysłu, by pomóc herosom zatrzymać Thanosa, gdy losy Ziemi i Wszechświata są w niebezpieczeństwie.

Spider-Man - statuetka

Dostępność statuetki będzie ograniczona i można ją zamówić w przedsprzedaży na stronie Queen Studios.

Podoba wam się ten przedmiot kolekcjonerski?

