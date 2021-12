Spider-Man 3 przewyższa prognozy. Fenomenalny i rekordowy piątek w box office

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, piątek w Ameryce Północnej dla filmu Spider-Man 3 jest fenomenalny. Kwota finalnie zamknęła się na poziomie 121,5 mln dolarów (w tym 50 mln dolarów z czwartkowych pokazów wieczornych). Prognozy z soboty rana mówiły o granicy pomiędzy 115 a 120 mln dolarów. To oznacza. że film przewyższa wszelkie oczekiwania, bo prognozy mówiły o kwocie 100 mln dolarów. Taki wynik jest też drugim najwyższym w historii kina po Avengers: Koniec gry. Tym samym film Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy spadł na trzecie miejsce z jednodniowym wynikiem w wysokości 119,1 mln dolarów.

Dzięki temu eksperci wysnuli nowe szacunki otwarcia w Ameryce Północnej. Powinno ono zamknąć się w granicy od 242 mln dolarów do 247,5 mln dolarów. Kapitalny wynik na poziomie rekordów sprzed pandemii.

Spider-Man 3 podbija świat

Na świecie Pajączek również idzie jak burza. Spider-Man 3 miał premierę w środę 15 grudnia. Wyniki z pierwszych dwóch dni wyświetlania plasują się na poziomie 114,2 mln dolarów z 48 krajów. W wielu z tych krajów bije on rekordy wszechczasów lub plasuje się na drugim miejscu w historii po Avengers: Koniec gry. Według danych Spider-Man: Bez drogi do domu radzi notuje o 71% lepsze wyniki niż Spider-Man: Daleko od domu. I to pomimo czasów pandemii!

Paul Thomas Anderson miał rację, mówiąc, że Spider-Man przyciągnie widzów z powrotem do kin i tym samym można wysnuć wniosek, że je uratuje. Od początku pandemii nie było filmu, który sprawiłby, że wszyscy ludzie, którzy zrezygnowali z kina przez koronawirusa, do niego wracają.

Spider-Man: Bez drogi do domu jest wyświetlany na ekranach polskich kin.

