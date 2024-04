MCU - tak wygląda nowy Falcon. Jest zdjęcie postaci w kostiumie z filmu Marvela

Fot. Marvel

Według wcześniejszych zapowiedzi Joaquin Torres (grany przez Danny'ego Ramireza) będzie nowym Falconem w MCU. Postać i jej relację z Samem Wilsonem aka aktualnym Kapitanem Ameryką poznaliśmy w serialu Falcon i Zimowy żołnierz, ale jego przemiana w superbohatera zostanie zaprezentowana dopiero w kinowym widowisku Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Dzięki McDonalds możemy zobaczyć oficjalne zdjęcie postaci w kostiumie, bo takowe widnieje na ich nowej reklamie dostrzeżonej w Stanch Zjednoczonych.

MCU - nowy Falcon

Tak się prezentuje Danny Ramirez w kostiumie herosa:

Przypomnijmy, że dla Anthony'ego Mackie'ego będzie to kinowy debiut w roli Kapitana Ameryki. Przyjął to miano we wspomnianym serialu dostępnym w platformie streamingowej Disney+.

O fabule niewiele wiadomo. Wiemy, że głównym czarnym charakterem będzie tak zwany Lider, który w komiksach Marvela był znanym przeciwnikiem Hulka. Zielony Olbrzym ma się nie pojawić, ale mamy oczekiwać Red Hulka w wykonaniu Harrisona Forda. To jego postać Thaddeusa Rossa, podobnie jak w komiksach, ma się nim stać. Według plotek kluczowym elementem fabuły mają być pozostałości gigantycznego Tiamuta, którego zniszczenie obserwowaliśmy w Eternals.

Kapitan Ameryka 4 - premiera w 2025 roku.