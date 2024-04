Kapitan Ameryka 4 - oficjalny polski tytuł. Czerwony Hulk potwierdzony

źródło: marvel

Wielokrotnie pojawiały się przecieki o tym, że w filmie Kapitan Ameryka 4, który będzie wyświetlany w polskich kinach pod tytułem Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, pojawi się Czerwony Hulk (Red Hulk). Do sieci trafiło zdjęcie reklamy zabawek, którego będą dostępne w sieci McDonalds i to jest nasze potwierdzenie. Widzimy tutaj między innymi wspomnianego Red Hulka, ale są także Kapitan Ameryka w dwóch wersjach (ze skrzydłami i bez), nowy Falcon oraz postacie zwane Sabra i Diamondback. Co prawda, według plotek ten ostatni został z filmu w większości wycięty. Sytuacja podobna jak z widowiskiem Doktor Strange w multiwersum obłędu, bo w tego typu produktach często pokazywano postać Rintrah, którego rola została wycięta i zminimalizowana do kilku scen w tle.

Według fabuły Czerwonym Hulkiem będzie Thaddeus Ross, którego w filmie gra Harrison Ford. Aktor zastąpił w tej roli zmarłego Williama Hurta, który grał tę postać od początku w MCU. Po raz pierwszy bohater zadebiutował w filmie Incredible Hulk z 2008 roku, w którym obsesyjnie ścigał Hulka.

Kapitan Ameryka 4 - Czerwony Hulk potwierdzony

https://twitter.com/CosmicMMedia/status/1780987323837988879

Przypomnijmy, że film został opóźniony o wiele miesięcy na 2025 rok, ponieważ Marvel Studios chciało go dopracować i poprawić. Zatrudniono nowego scenarzystę Matthew Ortona, który napisał nowe sceny - te będą kręcone jeszcze w 2024 roku podczas dokrętek, które jeszcze nie mają swojej daty. Oryginalny scenariusz napisali Malcolm Spellman i Dalan Musson. Za kamerą stoi Julius Onah.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - premiera 14 lutego 2025 roku w kinach.