MCU - z Pierścieni Władzy do filmu Marvela? Aktor jest w kontakcie ze studiem

Amazon

Marvel Studios planuje wiele projektów do przodu, więc nic dziwnego, że często rozmawia z aktorami o potencjalnych rolach. W rozmowie z Variety, Ismael Cruz Cordova, a zatem jedna z gwiazd serialu Pierścienie władzy od Amazona powiedział, że studio już kontaktowało się z nim w sprawie różnych projektów.

Co ciekawe, Córdova potwierdził, że ubiegał się o rolę Adama Warlocka w Strażnikach Galaktyki 3, ale zamiast niego rolę tę otrzymał Will Poulter:

Naprawdę chciałem tę rolę, ale Will Poulter wygląda niesamowicie, więc nie jestem zły. Ale to było trudne, ponieważ uwielbiam całą tę historię.

Kogo innego mógłby zagrać w Kinowym Uniwersum Marvela? Na The Direct pojawiły się spekulacje, że skoro przymierzany był do roli Adama Warlocka, to może wcieli się w inną kosmiczną postać, czyli Srebrnego Surfera. Co jakiś czas w plotkach pojawia się temat zrealizowania filmu o tym bohaterze. Z innych opcji pozostają jakieś postaci z X-Men, ale wybór jest tak szeroki, że trudno nawet w tym momencie spekulować.

Fot. Marvel