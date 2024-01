MCU - Robert Downey Jr mówi wprost: to najlepsze aktorstwo jego kariery

fot. Marvel Studios/Paramount Pictures

Robert Downey Jr.był gościem podcastu Roba Lowe'a, w którym poruszył kwestię swojej kariery. Padł temat MCU, w którym aktor grał przez 11 lat aż do pożegnania w widowisku Avengers: Koniec gry.

MCU - Robert Downey Jr. ocenia siebie

- Czułem się taki obnażony po czasie, gdy byłem w kokonie Marvela, w którym myślę, że wykonałem najlepszą robotę, jaką kiedykolwiek zrobię, ale przeszła ona niezauważona z uwagi na gatunek. Wyświadczyłem sobie przysługę, ponieważ dywan został definitywnie wyrwany mi spod nóg i wszystkie rzeczy, na których się opierałem, wszystko to, co w moim rozumieniu było pewnością siebie i bezpieczeństwem, wyparowało. To był okres nauki.

Pomimo różnych plotek definitywnie powiedziano, że nie ma żadnego planu na to, by Robert Downey Jr. powrócił w roli Tony'ego Starka / Iron Mana do MCU. Nikt nie chce podważać efektu, który osiągnięto w Avengers: Koniec gry.

Robert Downey Jr. niedawno zdobył Złotego Globa za rolę w Oppenheimerze i jest faworytem do Oscara w tej kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.