Ziemia-616 czy 19999? Największa zagadka MCU wreszcie wyjaśniona; jest oficjalne stanowisko

Marvel

Fani od dawna zastanawiali się, czy MCU jest Ziemią-616, czy może Ziemią-19999. I wreszcie mamy oficjalną odpowiedź na to pytanie. Zobaczcie sami.

Skąd w ogóle ta debata? Każde uniwersum Marvela ma swój przydzielony numer, co teoretycznie pozwala fanom łatwiej połapać się w różnych wariantach bohaterów. Na przykład X-Men: The Animated Series rozgrywa się na Ziemi-92131. Jednak jeśli chodzi o MCU, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana.

Ziemia-616 zawsze odnosiła się do głównego komiksowego uniwersum. Marvel Comics dawno temu ustanowiło MCU jako Ziemię-199999. Problem w tym, że ester-eggi z filmów i seriali wskazywały na coś zupełnie innego. Na przykład Mysterio w Spider-Man: Daleko od domu nazwał MCU Ziemią-616. Co więcej, sam Kevin Feige twierdził, że Kinowe Uniwersum Marvela jest Ziemią-616, z czym nie zgadzała się Iman Vellani, odtwórczyni Ms. Marvel, a prywatnie wielka fanka komiksów.

Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe An Official Timeline, czyli nowy przewodnik po osi czasu MCU, wreszcie zakończył ten spór. Według niego Kinowe Uniwersum Marvela oficjalnie jest Ziemią-616.

