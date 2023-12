Mecenas She-Hulk - w 2. sezonie pojawi się kolejna pierwszoplanowa (super) bohaterka? Być może jest na co czekać!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Scooper, czyli osoba dzieląca się przeciekami z branży rozrywkowej, zdradził nowe informacje na temat Mecenas She-Hulk. Użytkownik pod pseudonimem @DivinitySeeker1 na platformie X opublikował informację, że w 2. sezonie serialu pojawi się kolejna pierwszoplanowa postać kobieca. Jak to wpłynie na produkcję?

Mecenas She-Hulk - doniesienia na temat 2. sezonu

To sprawi, że 2. sezon Mecenas She-Hulk będzie miał klimat “buddy cop” - to nazwa na filmy i seriale, w których dwie postacie, zwykle o sprzecznych osobowościach, muszą ze sobą współpracować, by schwytać przestępcę lub rozwiązać zagadkę kryminalną, w międzyczasie zaprzyjaźniając się ze sobą. Nie wiadomo, czy aspekt prawniczy wciąż będzie odgrywać ważną rolę w fabule.

Scooper nie zdradził, kim będzie ta nowa pierwszoplanowa postać kobieca, jednak dodał, że także jest superbohaterką. W dodatku jego zdaniem "w pewnym sensie spotkaliśmy już ją wcześniej, a jednocześnie nie do końca". Ostatnią cenną informacją jest to, że będzie zapowiedziana w scenie po napisach w kinowym filmie Marvela z 2025 roku.

Fani spekulują, że może chodzić o Betty Ross/Red She-Hulk lub Patsy Walker/Hellcat.

