Megalopolis - pierwsze oficjalne zdjęcie. Tak wygląda film sci-fi, który wymarzył sobie Francis Ford Coppola

zrzut ekranu/GQ

Reklama

Francis Ford Coppola za pomocą Instagrama postanowił podzielić się pierwszym oficjalnym zdjęciem ze swojego nadchodzącego (i wymarzonego) projektu Megalopolis (nad którym pracuje od lat i dla którego swego czasu sprzedał swoją lukratywną winiarnię, aby go sfinansować). Zdjęcie możecie zobaczyć poniżej.

Co ciekawe, według źródeł portalu World of Reel film został przyjęty na prestiżowy festiwal w Cannes, więc Francis Ford Coppola mógł za pomocą tego zdjęcia po prostu świętować ten fakt. Oczywiście, to wciąż niepotwierdzona informacja, więc traktujcie ją z przymrużeniem oka.

Megalopolis - pierwsze oficjalne zdjęcie

Fot. Francis Ford Coppola

Megalopolis - fabuła. O czym jest film?

Francis Ford Coppola od lat pracuje nad Megalopolis. Ma to być film science-fiction, z jednej strony pokazujący kobietę, która czuje się rozdarta pomiędzy lojalnością względem ojca, hołdującego tradycyjnym wartościom, a miłości do progresywnego kochanka, gotowego na przyszłość. Z drugiej strony ma to być historia pewnego architekta, starającego się zrobić z Nowego Jorku prawdziwą utopię po katastrofie, która spotkała miasto.

Ma to być epicka opowieść o politycznej ambicji, geniuszu i skomplikowanym uczuciu.

Megalopolis - obsada. Kto wystąpi w głównych rolach?

Warto przypomnieć, że w głównych rolach wystąpią Adam Driver i Aubrey Plaza. W obsadzie są także Nathalie Emmanuel, Laurence Fishburne, Forest Whitaker, Shia Labeouf, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, Talia Shire, Dustin Hoffman i Jon Voight.

Zobacz także:

Najlepsi żyjący reżyserzy