Meta negocjuje z gwiazdami Hollywood. Judi Dench jako asystentka AI?

fot. MGM/Universal

Reklama

Od kiedy sztuczna inteligencja zaczęła się coraz szybciej rozwijać, w Hollywood i nie tylko pojawiły się głosy sprzeciwu oraz niepokoju. Strajk scenarzystów i aktorów również był wymierzony w AI, które nieuregulowane może stanowić zagrożenie dla artystów i pozbawić ich pracy, przeciwko czemu protestowano w 2023 roku. Obie strony konfliktu doszły do porozumienia, ale to niczego nie zatrzymało. Głośna była sprawa ze Scarlett Johansson, która niemal skończyła się pozwem. Wówczas aktorka oskarżyła OpenAI o użycie jej głosu przy bocie Sky.

Meta negocjuje z gwiazdami Hollywood

To nie koniec problemów Hollywood z AI. Zdaniem Bloomberga, Meta Platforms Inc. oferuje wielkim gwiazdom Hollywood miliony dolarów w zamian za nagranie ich głosów i użycie w projektach ze sztuczną inteligencją. Potwierdza to wiele źródeł, który były obecne przy negocjacjach. Firma ma rozmawiać z takimi osobistościami, jak Judi Dench, Awkwafina, Keegan-Michael Key. Meta odmawia komentarza w tej sprawie, a informatorzy wolą pozostać anonimowi, ponieważ projekt jest na tym etapie tajny.

Nie wiadomo, jak dokładnie Meta miałaby skorzystać z tych głosów. Mówi się o użyciu ich przy chatbotach. Wówczas mógłby on porozumiewać się podobnie do Siri od Apple, ale np. z głosem Awkwafiny. Rozmowy na ten moment stanęły w martwym punkcie. Meta chciałaby luźniejszego zakresu korzystania z nagranych głosów. Reprezentanci aktorów woleliby jednak bardziej restrykcyjne rozwiązanie.