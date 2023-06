Meta Quest+ to nowy abonament z grami VR. W pierwszym miesiącu gracze odbiorą m.in. Pistol Whip

fot. Cloudhead Games

Abonamenty oferujące dostęp do gier w zamian za comiesięczną opłatę cieszą się dużym zainteresowaniem. Takie usługi oferują już nie tylko Sony i Microsoft, ale też między innymi EA czy Ubisoft. Do grona tych firm dołączyła również Meta wraz ze swoim Meta Quest+, czyli subskrypcją, której użytkownicy co miesiąc będą mogli odebrać produkcje oferujące zabawę w wirtualnej rzeczywistości.

W pierwszym miesiącu abonenci otrzymają dostęp do dwóch dobrze ocenianych produkcji VR: Pistol Whip oraz Pixel Ripped 1995, a pakiet dostępny jest w promocyjnej cenie 1$, która obowiązuje do końca lipca 2023 roku. Po pierwszym miesiącu cena wzrośnie do 7,99$. Warto przy tym zaznaczyć, że gry nie są przypisywane do biblioteki na stałe. Użytkownicy mają do nich dostęp tak długo, jak długo opłacają subskrypcję. Po zrobieniu sobie przerwy dostęp zostanie wstrzymany i odmrożony dopiero w momencie ponownego opłacenia Meta Quest+.

