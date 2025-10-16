Reklama
Meta uśmierca Messengera na Macu i Windowsie. Co to oznacza i dlaczego musisz pilnie zmienić jedno ustawienie?

Jeśli na co dzień korzystasz z Messengera na Macu lub pececie, mamy złe wieści. Meta oficjalnie kończy wsparcie dla aplikacji desktopowych na macOS i Windows . Ta wygoda, pozwalająca na szybki dostęp do rozmów bez rozpraszania się facebookowy feedem, wkrótce zniknie.
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  facebook 
Messenger WhatsApp Apple macOS Meta Windows
Messenger fot. Meta
Użytkownicy już teraz otrzymują powiadomienia, po których mają zaledwie 60 dni na dalsze korzystanie z programu, zanim ten zostanie całkowicie wyłączony po 15 grudnia 2025. Po tym czasie aplikacja po prostu przestanie działać, a jedynym wyjściem będzie wersja przeglądarkowa na Messenger.com lub Facebook.com. Co więcej, aplikacja na macOS została już usunięta z Mac App Store i nie można jej również pobrać na Windows 11, co uniemożliwia nowe instalacje.

Dlaczego Meta kasuje aplikację?

Firma oficjalnie milczy na temat powodów, ale analiza jej ostatnich ruchów maluje bardzo wyraźny obraz. To nie jest przypadkowa decyzja, a efekt kilku powiązanych ze sobą czynników.

Porażka eksperymentu z PWA: Miało być nowocześnie, wyszło jak zwykle. We wrześniu 2024 roku Meta próbowała po cichu podmienić natywną aplikację na tzw. Progressive Web App (PWA) . Eksperyment okazał się katastrofą. Użytkownicy na forach takich jak Reddit masowo narzekali na niestabilność, bugi i opóźnienia. Zamiast jednak naprawiać spartaczoną aplikację, Meta najwyraźniej postanowiła pójść na skróty i całkowicie ją wycofać.

Pogoń za miliardami: Wszystkie ręce na pokład WhatsApp i Threads. Utrzymywanie aplikacji desktopowej, która nie generuje bezpośrednich przychodów, stało się dla Mety balastem. Firma przenosi swoje zasoby na znacznie bardziej dochodowe platformy: WhatsApp i Threads. Analitycy prognozują, że te dwa serwisy mogą wygenerować dodatkowe 25 miliardów dolarów przychodu z reklam do 2027 roku. Takie pieniądze przypieczętowały los desktopowego Messengera, który bez wpływów z reklam przestał być opłacalny.

Unijny bat i regulacyjne szachy: W tle majaczy też europejska ustawa o rynkach cyfrowych (DMA), która zmusza Metę do zapewnienia interoperacyjności Messengera z innymi komunikatorami. Wycofanie osobnej aplikacji może być strategicznym ruchem, by argumentować, że Messenger jest tylko integralną częścią Facebooka, a nie samodzielną platformą, co mogłoby zmniejszyć presję regulacyjną.

UWAGA: Zanim aplikacja zniknie, zrób jedną rzecz, by nie stracić historii czatów!

To absolutnie kluczowe. Meta ostrzega, że użytkownicy muszą aktywować bezpieczne przechowywanie i utworzyć kod PIN dla szyfrowanych rozmów. Bez tego kroku cała historia czatów z aplikacji desktopowej może zostać bezpowrotnie utracona. Dzięki ustawieniu szyfrowania, które zostało wprowadzone przez Meta dwa lata temu, można przywracać historię czatów na różnych urządzeniach, z których aktualnie korzystamy.

nullfot. Meta

Co dalej? Alternatywy dla osieroconych użytkowników

Poza wersją webową, Meta sugeruje użytkownikom Windowsa aplikację Facebook desktop, która ma zintegrowany komunikator Messenger. Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie życia bez osobnego okna dla czatów, istnieją inne opcje:

Aplikacje "opakowujące" strony: Safari na macOS pozwala tworzyć quasi-aplikacje ze stron internetowych.

Agregatory komunikatorów: Aplikacje takie jak Beeper pozwalają zebrać wszystkie czaty w jednym miejscu.

Przesiadka na WhatsApp: Ten komunikator Mety wciąż ma świetną, natywną aplikację desktopową.

Decyzja Mety nie jest przypadkowa – to chłodna kalkulacja, w której optymalizacja kosztów i koncentracja na najbardziej dochodowych projektach wygrały z wygodą użytkowników ceniących sobie dedykowane aplikacje. Czas przyzwyczaić się do Messengera w kolejnej karcie przeglądarki. Używaliście go w ogóle inaczej?

Źródło: Opracwanie własne

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  facebook 
Messenger WhatsApp Apple macOS Meta Windows
