Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 powstanie? Lista gier wyciekła do sieci - wśród nich MGS4

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Konami

Jakiś czas temu zapowiedziano Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, czyli zbiorcze wydanie, w którego skład mają wchodzić gry Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty oraz Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Z uwagi na "Vol.1" w tytule wiele osób podejrzewało, że to dopiero początek i z czasem doczekamy się zapowiedzi kolejnej paczki, która zawierać będzie inne odsłony serii. Wygląda na to, że coś rzeczywiście jest na rzeczy.

Jeden z użytkowników Twittera doszukał się w kodzie źródłowym oficjalnej strony wzmianek o Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker oraz Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Co więcej, serwis IGN potwierdza informacje na temat "Vol.2", powołując się na swoje źródła. Dodali oni również, że poprosili Konami o komentarz w tej sprawie, ale jak na razie go nie otrzymali.

https://twitter.com/Nitroid/status/1671647361783721985

Sytuacja byłaby istotna przede wszystkim z uwagi na obecność w zestawie MGS4. Jest to bowiem produkcja, która niejako "utknęła" na PlayStation 3 i nigdy nie doczekała się portu na jakikolwiek inny sprzęt do gier.