Mężczyzna imieniem Otto - dziś premiera filmu w kinach. Co trzeba wiedzieć?

Mężczyzna imieniem Otto to film, który zebrał kapitalne oceny widzów, bo mamy do czynienia z czymś, co do nich trafia w stylu najlepszego crowd-pleasera, czyli tytułu skonstruowanego tak dobrze, by wywoływał najlepsze, pozytywne emocje u odbiorców. Amerykanie oparli go na skandynawskim pierwowzorze Mężczyzna imieniem Ove. Oba filmy też czerpią fabułę z książki autorstwa Fredrika Backmana.

Mężczyzna imieniem Otto - zwiastun

Mężczyzna imieniem Otto - opis fabuły

Film opowiada historię zrzędliwego wdowca, który nie lubi ludzi, swoich sąsiadów ledwo toleruje. Kiedy jednak poznaje nową rodzinę, która dopiero się wprowadziła, Otto przechodzi przemianę. Los pokazuje mu, że może być znowu kochany.

W obsadzie są Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton i Mike Birbiglia. W scenach retrospekcji z życia bohatera granego przez Toma Hanksa występuje jego syn Truman Hanks. Za kamerą stoi Marc Forster, znany z Marzyciel.

Mężczyzna imieniem Otto - jak duże są zmiany względem szwedzkiego oryginału?

Mężczyzna imieniem Otto - film wyświetlany jest na ekranach kin.