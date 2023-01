Mężczyzna imieniem Otto - przeczytaj scenariusz remake'u szwedzkiego hitu

foto. materiał prasowy

Mężczyzna imieniem Otto to komediodramat w reżyserii Marca Forstera (Marzyciel, Chłopiec z latawcem), w którym tytułową rolę gra Tom Hanks. Historia rozgrywa się w Pittsburghu i opowiada o mężczyźnie, który zrezygnował z bycia szczęśliwym i życzliwym dla innych z powodu żałoby po zmarłej na raka żonie. Najchętniej dołączyłby do swojej ukochanej w zaświatach. Jednak, gdy poznaje nowych sąsiadów przechodzi przemianę. Los pokazuje mu, że może być znowu kochany.

Jest to druga filmowa adaptacja bestsellerowej powieści Fredrika Backmana Mężczyzna imieniem Ove. Pierwszy film był szwedzką produkcją z 2015 roku, za którego kamerą stanął Hannes Holm. Tytuł był nominowany do Oscara w dwóch kategoriach - dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego oraz za najlepszą charakteryzację i fryzury.

David Magee napisał scenariusz na podstawie powieści oraz filmu Holma. Hanks w rozmowie z Deadline chwalił podejście twórców do tego remake'u.

Jedyne, co musieliśmy zrobić, to upewnić się, że [film] został napisany i wyreżyserowany właściwie. A więc nic by się nie wydarzyło, gdyby Dave Magee i Marc Forster nie pojawili się i nie powiedzieli: "Wydaje nam się, że wiemy, dlaczego chcemy zrobić ten film. Czy zgadzacie się?" I dzięki Bogu zgodzili się.

Jeśli macie ochotę przeczytać cały scenariusz adaptowany Magee'ego (po angielsku) to znajdziecie go pod tym linkiem.

W obsadzie oprócz Toma Hanksa występują: Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton i Mike Birbiglia.

Mężczyzna imieniem Otto - premiera w polskich kinach już 27 stycznia 2023 roku.

Mężczyzna imieniem Otto - zdjęcia

Mężczyzna imieniem Otto