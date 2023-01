Ted Lasso - nowe zdjęcie z 3. sezonu. Kiedy premiera?

fot. Apple TV+

Ted Lasso to wielki hit platformy Apple TV+. Serial opowiada o tytułowym trenerze amerykańskiego futbolu, który przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej - AFC Richmond. Do tej pory wyemitowano dwa sezony, a trzeci ma być ostatnim.

Wraz z opublikowaniem nowego zdjęcia z nowej serii ogłoszono, kiedy widzowie powinni się jej spodziewać. Premiera 3. sezonu Teda Lasso zaplanowana jest na wiosnę 2023 roku, ale dokładnej daty jeszcze nie podano.

Na wspomnianym zdjęciu promocyjnym widzimy spięcie między Tedem Lasso (Jason Sudeikis) a Natem (Nick Mohammed). Przypomnijmy, że w końcówce 2. sezonu Nate czuł się coraz bardziej ignorowany przez trenera, dlatego w zemście ujawnił prasie informację o jego ataku paniki podczas meczu. Później zmienił barwy i został nowym trenerem West Ham, stając się wrogiem AFC Richmond. Na fotografii w tle widzimy Ruperta (Anthony Head) patrzącego na ich konfrontację.

Choć historia Teda Lasso została przewidziana na trzy sezony to platforma Apple TV+ jeszcze nie potwierdziła, że serial się skończy. Według niektórych doniesień Jason Sudeikis, który jest współtwórcą serialu był niezadowolony ze scenariusza finałowej serii, który trzeba było zmienić, co spowodowało opóźnienie. Ponadto wzrosły koszty produkcji o kilkanaście procent ze względu na zmianę lokalizacji zdjęć, co też miało na to wpływ.

