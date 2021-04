Filmy MGM dostępne w ofercie CANAL+ Polska na życzenie

fot. materiały prasowe

Produkcje amerykańskiej wytwórni MGM zasiliły ofertę CANAL+ i są dostępne do wypożyczenia online w niezależnym serwisie PREMIERY CANAL+ oraz w usłudze PREMIERY VOD+ na dekoderach abonentów CANAL+. Do wyboru kinomaniacy mają wiele uznanych i kultowych już produkcji od studia. Wśród nich są takie filmy jak Milczenie owiec, Rodzina Addamsów, Misery, Creed: Narodziny legendy czy trylogia Hobbita.

Pierwsze produkcje studia MGM trafiły do oferty wypożyczalni 23 kwietnia. W dalszym okresie współpracy w ofercie pojawią się również najnowsze produkcje MGM.

fot. materiały prasowe

PREMIERY VOD+ to wypożyczalnia hitów filmowych dostępna bezpośrednio na dekoderach CANAL+. Aby skorzystać z oferty wypożyczalni wystarczy podpiąć dekoder do internetu i uruchomić aplikację w menu dekodera. Znajdziemy tam produkcje takich wytwórni jak Universal Studios, Paramount Pictures, The Walt Disney Company, MGM, 20th Century Studios, Dream Works czy Sony Pictures.