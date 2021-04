CANAL+ online - najlepsze seriale na platformie

fot. Netflix

Miłośnicy seriali nie mają powodów do narzekań, bo każda platforma streamingowa posiada w swojej ofercie bogaty wybór tytułów. Podobnie jest z CANAL+, gdzie możemy znaleźć produkcje godne uwagi. Na liście propozycji dominują polskie świetne seriale, jak Kruk. Szepty słychać po zmroku czy Belfer. Nie brakuje też interesujących pozycji z Wielkiej Brytanii, Włoch czy Francji. Co ciekawe, najczęściej są to historie kryminalne, szpiegowskie i gangsterskie, które zostały docenione przez widzów za jakość produkcji, wciągające historie oraz grę aktorów. Warto dodać, że w ofercie CANAL+ znajduje się też dużo seriali znanych z innych platform i kanałów telewizyjnych, jak Gra o Tron, Młody Papież czy Opowieść Podręcznej. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie w dowolnej tematyce.

Przedstawiamy zestawienie najlepszych seriali CANAL+, które warto obejrzeć. Uwzględniliśmy także kilka ciekawych, ale mniej popularnych tytułów, które zasługują na wyróżnienie.

Gangi Londynu 8,1 2020 Dramat Akcja Gangs of London rozgrywa się we współczesnym Londynie, który zostaje rozdarty przez walkę o władzę pomiędzy międzynarodowymi gangami. Seria rozpoczyna się od zamachu na głowę jednej z przestępczych rodzin. Serial zaczyna się od mocnego uderzenia. Oto zostaje zastrzelony Finn Wallace, szef przestępczego świata stolicy Wielkiej Brytanii. Jego miejsce na tronie musi zająć starszy syn, Sean. Młody...

Akcja Gangów Londynu rozgrywa się we współczesnym Londynie. W wyniku zamordowania głowy jednej z najpotężniejszych rodzin przestępczych, rozpoczynają się burzliwe walki międzynarodowych gangów o władzę w stolicy Anglii. Ten gangsterski serial, który współtworzył Gareth Evans (Raid), jest pełen akcji, brutalnych scen i dramatów. Trzyma w napięciu i wciska w fotel. Jedyny sezon składa się z 10 odcinków, które są dostępne na CANAL+. Powstanie również 2. seria, którą będzie współprodukować amerykańska stacja AMC.

Upadek królestwa 8,4 2015 Przygodowy Akcja serialu Upadek królestwa rozgrywa się w 872 roku, kiedy Wielka Brytania była podzielona na samodzielne królestwa zmagające się z najazdami wikingów. Królestwem Wessex rządził wówczas król Alfred Wielki. Bohaterem... stał przed ogromnym wyzwaniem, bo twórcy sami sobie podwyższyli poprzeczkę kapitalnym 3. sezonem. Jak utrzymać poziom, gdy pożegnano jedną z najważniejszych postaci, króla Alfreda, którego relacja z Uhtredem...

IX wiek. Alfred Wielki broni podzielonej na mniejsze królestwa Wielkiej Brytanii przed nordyckimi najeźdźcami. Głównym bohaterem jest Uhtred, syn saskiego szlachcica, który został wychowany przez wikingów. Jego lojalność jest wystawiana na próbę. Chcąc odzyskać ziemie swoich przodków, musi podążać niebezpiecznymi ścieżkami między obiema stronami. Upadek królestwa to jeden z najlepszych seriali o wikingach. Historia jest interesująca, kompleksowa, a do tego aktorzy grają wyśmienicie. Na CANAL+ znajduje się 4. sezon, który nigdzie indziej nie jest dostępny.

Wersal. Prawo krwi 7,9 2015 Dramat Wersal. Prawo krwi to serial historyczny z akcją osadzoną na dworze Ludwika XIV. Śledzimy losy młodego króla, to, jak wydarzenia historyczne kształtowały jego psychikę i jaki miały wpływ na podejmowane... Serial jeszcze przed swoją światową premierą wzbudzał kontrowersje we Francji, bo oto produkcja o ważnym etapie francuskiej historii stworzona została przez Anglików, grają w niej Anglicy i mówią...

Wersal. Prawo krwi to serial historyczny, którego akcja rozgrywa się w połowie XVII wieku. Rozbudowując swój nowy pałac, młody król, Ludwiku XIV, zostaje uwikłany w niebezpieczne intrygi prowadzone przez francuską szlachtę, która zaczęła się przeciwstawiać monarchii. Wersal. Prawo krwi to wciągający serial z pięknymi kostiumami, wnętrzami i budynkami. W głównej roli występuje George Blagden, który otrzymał za nią wiele pochwał. Produkcja liczy 3 sezony, które składają się po 10 odcinków.

Biuro szpiegów 8,7 2015 Szpiegowski Malotru jest oficerem francuskiego wywiadu. Po sześciu latach wypełniania tajnej misji w Syrii zostaje odwołany do kraju. Zmaga się z próbą zapomnienia o swojej fałszywej tożsamości, z której korzystał w...

Po sześciu latach tajnej pracy w Syrii, francuski oficer wywiadu Malotru wraca do domu, gdzie stara się zapomnieć o swojej fałszywej tożsamości. Szkoli młodego rekruta i bada sprawy, gdy jego kolega znika w Algierii. Ten francuski, szpiegowski serial składa się z pięciu 10-odcinkowych sezonów. Został doceniony przez widzów za wysoką jakość produkcji, świetną grę aktorską i interesującą historię. Biuro szpiegów zyskało uznanie również międzynarodowej publiczności. Thriller wart uwagi!

Kruk. Szepty słychać po zmroku 7,7 2018 Thriller Bohaterem serialu jest Adam Kruk, błyskotliwy inspektor z wydziału kryminalnego, który w związku z porwaniem nastolatka w Białymstoku zostaje oddelegowany z Łodzi. Kruk dorastał w Białymstoku, więc okaże się, że... Po wydarzeniach z poprzedniego odcinka i śmierci Morawskiego Kruk prowadzi śledztwo w tej sprawie. Wszyscy gracze w intrydze już połączyli fakty i wiedzą, że za porwanie wnuka Morawskiego i pośrednio...

Inspektor łódzkiego wydziału kryminalnego zostaje oddelegowany do sprawy porwania nastolatka w Białymstoku. Podczas śledztwa Adam Kruk musi się również zmierzyć z własną mroczną przeszłością. Polski serial jest pełen wartkiej akcji. Posiada świetną i nietypową postać antagonisty, a wielopoziomowa intryga sprawia, że ogląda się produkcję z wielkim zainteresowaniem. 1. sezon Kruk. Szepty słychać po zmroku składa się z 6 odcinków, które nie rozczarowują.

Il Cacciatore. Polowanie na mafię Il cacciatore. Polowanie na mafię Włochy, rok 1993. Na skutek wojny dwóch klanów mafijnych ulice Palermo są przesiąknięte krwią. Służby bezpieczeństwa próbują działać w tej sprawie, ale ponoszą wyłącznie porażki. Po dziesięcioleciach bezowocnej walki wymiar...

Akcja serialu Il Cacciatore. Polowanie na mafię rozgrywa się we Włoszech w latach 90. Młody, ambitny prokurator, Saverio Barone, trafia w sam środek wojny pomiędzy dwoma mafijnymi klanami. Jako jedyny ma odwagę stanąć w obronie tego, co słuszne. Włoski serial, który zaimponował widzom inteligentnym i pomysłowym scenariuszem, w którym, co ciekawe, nie brakuje też melodramatycznych wątków. Doceniono również grę aktorów, muzykę, montaż i jakość produkcji. To tytuł, który jest wart uwagi!

Belfer 6,9 2016 Kryminał Śmierć młodej dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością. W tym samym czasie w Dobrowicach zjawia się Paweł Zawadzki. Kim jest? Dlaczego nauczyciel z renomowanej warszawskiej szkoły podejmuje pracę na prowincji? Paweł rozpoczyna... W ostatnim odcinku 2. sezonu Paweł trafia na dowód, który w końcu pozwala mu wrzucić wszystkie brakujące kawałki układanki na miejsce. Jednak nie wszystko idzie po jego...

Belfer to oryginalny serial CANAL+, który w 2016 roku podbił serca polskich widzów. Historia Pawła Zawadzkiego, czyli warszawskiego nauczyciela, który rozwiązuje zagadkę śmierci nastolatki z Dobrowic, wciąga od pierwszego odcinka. Fabuła interesuje, a zwroty akcji zaskakują. Drugi sezon, który opowiada o innej tragedii we wrocławskim liceum, nie poszedł w ślady pierwszej, bardzo chwalonej odsłony. Mimo to jest to pozycja jest warta uwagi, dzięki świetnym rolom Macieja Stuhra, Szymona Piotra Warszawskiego, Pauliny Szostak i Grzegorza Damięckiego. Oba sezony są dostępne na platformie.

13 posterunek 6,7 1997 Komedia Perypetie grupy policjantów pracujących na pechowym posterunku o numerze 13. Każdy z nich to chodzące indywiduum, zaś posterunek to miejsce, gdzie wydarzyć może się naprawdę wszystko. Głównym bohaterem jest posterunkowy...

13 posterunek to kultowy komediowy serial z lat 90. Opowiada o perypetiach grupy policjantów pracujących na pechowym posterunku o numerze 13. W rolach głównych wystąpili Cezary Pazura, Marek Walczewski, Aleksandra Woźniak, Marek Perepeczko, Piotr Zelt i Agnieszka Włodarczyk. Klasyka polskiej komedii. Na CANAL+ możemy obejrzeć 2. sezon, który składa się z 42 odcinków.

Klangor 6,3 2021 Kryminał Kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie córka Wejmanów (Jakubik, Ostaszewska), niepewność i strach krok po kroku paraliżują rodzinę. Ojciec, zwykły człowiek w niezwykłych okolicznościach, w obliczu tragedii musi zaprzeczyć wszystkim wartościom,... Nowy odcinek serialu niestety powiela problem, który mam z tą produkcją od początku. Mianowicie chodzi mi o głównego bohatera, który po raz kolejny był po prostu nijaki. W...

Klangor to polski serial kryminalny, który opowiada o rodzinnej tragedii. Ojciec zaginionej córki rozpoczyna samotną walkę o prawdę, która ma doprowadzić do odnalezienia dziecka. Serial kipi od emocji, które są bardzo szczere, mimo że rozwój historii nie do końca satysfakcjonuje. W rolach głównych występują Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska i Wojciech Mecwaldowski. Do tej pory wyemitowano 4 odcinki z 8, które są dostępne na CANAL+.

Król 7,4 2020 Dramat Król rozgrywa się w Warszawie w 1937 roku. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim bokser, Jakub Szapiro... W Jakub dowiaduje się, że jego brat i jego świeżo upieczona małżonka zginęli na zlecenie Radziwiłka. Szapiro pragnie zemsty i przed wylotem do Palestyny musi załatwić wszelkie...

Król to serial oparty na powieści Szczepana Twardocha. Akcja rozgrywa się w 1937 roku w Warszawie. Kum Kaplica (Arkadiusz Jakubik) stoi na czele żydowskiego gangu, który opanował miasto. Jakub Szapiro (Michał Żurawski), który jest bokserem znalazł się w centrum walk o władzę. Marzy o zostaniu nowym królem Warszawy. Król zapowiadał się intrygująco ze względu na swój potencjał fabularny, lecz nie sprostał oczekiwaniom widzów. Mimo to jest wart uwagi.

Zasada przyjemności 7,2 2019 Kryminał Przy plaży w Odessie zostają odnalezione zwłoki młodej kobiety. Tego samego dnia policjanci dokonują makabrycznego odkrycia w bagażniku porzuconego samochodu. Dochodzenie w tych sprawach prowadzą śledczy z Polski, Ukrainy i...

Kolejny polski kryminalny serial. Śledczy z Polski, Ukrainy i Czech prowadzą dochodzenie w sprawie morderstw popełnionych w trzech miastach. Zasada przyjemności zebrała międzynarodową obsadę. W rolach głównych wystąpili Małgorzata Buczkowska, Karel Roden, Sergey Strelnikov, Robert Gonera i Krystof Hádek. Ten dziesięcioodcinkowy serial opowiada intrygującą historię, która ma wyjątkowy klimat.

Mały zgon 7,0 2020 Komedia Mały zgon to kryminalna czarna komedia, w której skorumpowani stróże prawa zmierzą się z milionowymi długami karcianymi, a międzynarodowy kartel narkotykowy z poczciwymi, rodzimymi zakapiorami z Mazur. W Ryszard trafia do więzienia, w którym jest dyrektorem, i odkrywa biznes prowadzony pod przykrywką placówki przez Marka. W końcu dochodzi do konfrontacji obydwu panów, którzy...

Mały zgon to polska kryminalna czarna komedia, w której główną rolę gra Piotr Grabowski. Choć serial nie obywa się bez błędów m.in. w prowadzeniu narracji, to dostarcza sporo nieskrępowanej rozrywki. Pierwszy sezon składa się z 10. odcinków.

Nauczycielka 6,9 2020 Dramat A Teacher skupia się na nauczycielce, która ma romans ze swoim uczniem. Prawda wychodzi na jaw, gdy zostaje przyłapana na zdjęciu policyjnym. Historia opowie o złożoności i konsekwencjach nielegalnych związków. Claire Wilson (w tej roli ) to trzydziestokilkuletnia nauczycielka języka angielskiego, nad wyraz zainteresowana jednym ze swoich uczniów, licealistą Erikiem (). Eric jest bystrym, sympatycznym chłopakiem,...

Serial skupia się na nauczycielce, która ma romans ze swoim uczniem. Prawda wychodzi na jaw, gdy zostaje przyłapana na zdjęciu policyjnym. Nauczycielka to przyzwoity i wciągający miniserial serial, który opowiada o złożoności i konsekwencjach nielegalnych związków. Składa się z 10 odcinków, w których w głównych rolach występują Kate Mara i Nick Robinson.

Recenzja pierwszych trzech odcinków serialu Nauczycielka.

Cardinal 7,7 2017 Kryminał Policjant walczy o zachowanie swojej reputacji i stanowiska w wydziale zabójstw, podczas gdy sprawa, nad którą pracuje robi się coraz bardziej skomplikowana.

Policjant stara się naprawić przeszłe krzywdy, które mogą zakłócić śledztwo i zakończyć jego karierę. Jednak sprawa staje się coraz bardziej skomplikowana. Cardinal to realistyczny kanadyjski serial z interesującą główną postacią. Na CANAL+ są dostępne 4 sezony.

Stażyści 7,8 2018 Dramat Kilkoro początkujących lekarzy musi opanować sytuację w szpitalu zaatakowanym przez tajemniczego wirusa.

Czterech studentów medycyny musi ze sobą współpracować, aby zastąpić doświadczony personel medyczny. Starają się opanować sytuację w szpitalu, który został objęty kwarantanną ze względu na tajemniczego wirusa. Stażyści to niezły, francuski serial z elementami melodramatu. Na CANAL+ dostępny jest pierwszy sezon, który składa się z 8 odcinków.

Cela śmierci 7,2 2019 Dramat Najwyższy wymiar kary, lecz dowody wątpliwe. Historia o mężczyźnie, który walczy o uniewinnienie i rodzinie, która nigdy się nie poddaje.

Cela śmierci to miniserial, który rozgrywa się w latach 90. Pablo Ibar zostaje niesłusznie skazany na karę śmierci za zamordowanie trzech osób w Miami. To historia mężczyzny walczącego o udowodnienie swojej niewinności, a także rodziny, która nigdy się nie poddała. Cela śmierci to interesujący i pełen emocji czteroodcinkowy hiszpański serial.

Martwa góra. Tragedia na Przełęczy Diatłowa opowiada o grupie studentów, która zginęła podczas górskiej wyprawy. Okoliczności wydarzenia są zagadkowe i przerażające. Na CANAL+ są na razie dostępne 4 z 8 odcinków tego intrygującego rosyjskiego serialu pełnego tajemnic, który zbiera pozytywne oceny.

22 lipca

Sześcioodcinkowy norweski serial opowiada o ataku terrorystycznym Andersa Breivika, który zabił na wyspie Utøya 69 młodych aktywistów. Historia jest pokazana z perspektywy bliskich ofiar, funkcjonariuszy służb i przypadkowych świadków. Choć gra aktorów pozostawia wiele do życzenia, to 22 lipca jest chwalony za wysoką jakość produkcji.

Bliźniak 7,2 2019 Dramat Bracia Eric i Adama, podobni jak dwie krople wody, lecz różni jak dzień i noc. Eric to surfer z pustymi kieszeniami. Adam ma rodzinę i pełne konto w banku. Gdy...

Gdy młoda matka przypadkowo doprowadza do śmierci męża, przekonuje identycznego brata bliźniaka zmarłego mężczyzny, aby przejął jego tożsamość. W podwójnej roli występuje Kristofer Hivju znany z wcielania się w Tormunda w Grze o Tron. Bliźniak jest chwalony za grę aktorów, ciekawą historię, skandynawski klimat i piękne krajobrazy. Sezon składa się z ośmiu odcinków, które świetnie nadają się do binge-watchingu.

Moscow Noir 7,6 2018 Kryminał Moskwa, lata 90. ubiegłego stulecia. Pochodzący ze Szwecji Tom Blixen (Adam Palsson) jest bankierem inwestycyjnym. Zamierza poprawić swoje notowania w firmie. Tak wikła się w podejrzane interesy, a co za... Blixen trafia do aresztu po tajemniczej śmierci jednego z udziałowców koncernu, który ma być przedmiotem transakcji z Rusoilem. Młody bankier zostaje zmuszony do współpracy z Skurovem, prokuratorem prowadzącym śledztwo. Ten...

W Moskwie pod koniec XX wieku szwedzki bankier inwestycyjny, Tom Blixen, zostaje uwikłany w walkę z milionerami, politykami, oligarchami i ich prywatnymi armiami. Ośmioodcinkowy Moscow Noir powstał na podstawie powieści Camilli Grebe i Paula Leandera-Engströma. Dobry, choć chaotyczny szwedzki thriller, którego akcja prowadzona jest w szybkim tempie. Na CANAL+ dostępny jest pierwszy sezon.