Michael Keaton jako Mroczny Rycerz. W jakich filmach wystąpi?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowe informacje podaje portal Giant Freaking Robot, który ma sporo potwierdzonych informacji na koncie. Jednak jest to nadal nieoficjalne, więc cały news traktujemy jako plotkę. Według nich Michael Keaton podpisał kontrakt na więcej niż jeden projekt w DCEU, w którym ponownie gra Batmana / Bruce'a Wayne'a. Powrót jego postaci jest możliwy dzięki koncepcji multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych, w których istnieją wszystkie stare projekty oparte na komiksach DC, co daje nieograniczone możliwości.

Czytamy, że według informacji portalu pojawi się on też w filmie Batgirl tworzonym dla HBO Max, Nightwing oraz Batman Beyond, który miałby być inspirowany serialem animowanym Batman - 20 lat później z 1999 roku. Szczegółów tych filmów nie znamy. Wiemy jedynie, że są to projekty aktorskie i najpewniej nie jedyne, w których zobaczymy Keatona.

Przypomnijmy, że gdy pojawiały się pierwsze plotki o angażu Keatona, które potem się potwierdziły, mówiono, że jego Batman ma pełnić rolę mentora w wielu projektach DCEU w jakimś stopniu inspirowanej Batman Beyond.

Michael Keaton po raz pierwszy powróci do roli Batmana w filmie Flash, którego premiera odbędzie się 4 listopada 2022 roku.