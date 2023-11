Kogo Michael Rooker zagra w Superman: Legacy? Jest jeden poważny typ

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Dziś w nocy dowiedzieliśmy się, że Nicholas Hoult jest przymierzany do roli Lexa Luthora w filmie Superman: Legacy - na tym jednak nie koniec doniesień castingowych jeśli chodzi o produkcję mającą otworzyć nowe DCU. Wiele wskazuje na to, że pojawi się w niej także Michael Rooker, który jak do tej pory zagrał we wszystkich ekranowych opowieściach reżyserowanych przez Jamesa Gunna. Twórca swego czasu stwierdził, że nie dopuszcza do siebie myśli, by ta tradycja miała zostać przerwana.

O Rookerze było już głośno w kontekście roli Jonathana Kenta, ojca tytułowego bohatera. Doskonale poinformowany w temacie nadchodzących produkcji hollywoodzkich scooper Jeff Sneider donosi jednak, że aktor miałby w Superman: Legacy sportretować kogoś innego - generała Sama Lane'a, ojca Lois.

Choć rola Rookera w dalszym ciągu jest tajemnicą, to, że zobaczymy go w filmie, możemy obstawiać w ciemno. Przypomnijmy, że James Gunn wyznał, iż rozważał zrezygnowanie z funkcji reżysera produkcji Strażnicy Galaktyki 3 w momencie, gdy Marvel Studios nie chciało zgodzić się na pokazanie na ekranie zmarłego wcześniej Yondu Udonty - ostatecznie twórca znalazł sposób na to, by dołączyć Rookera do obsady.

Superman: Legacy ma zadebiutować w kinach 11 lipca 2025 roku.