Superman: Legacy - Lex Luthor obsadzony. Tego aktora chcieli fani

Obsada filmu Superman: Legacy wciąż się poszerza. Jeszcze niedawno usłyszeliśmy o obsadzeniu Maríi Gabrieli de Faríi jako The Engineer, a teraz wreszcie wiemy, kto będzie nowym Lexem Luthorem. Jak donosi Deadline, Nicholas Hoult zagra tego złoczyńcę. Aktor zasłynął ze swojego występu jako Bestia w serii X-Men.

Hoult był jednym z głównych kandydatów do tej roli, o czym mówiło się już od paru miesięcy. Spekulowano także na temat możliwego wyboru któregoś z braci Skarsgård - Billa lub Alexandra.

Lex Luthor to geniusz intelektualny i potężny biznesmen, który żywi ogromną nienawiść do Supermana. Zrobi absolutnie wszystko, aby go zniszczyć, a następnie rządzić Metropolis oraz całym światem. Poza swoją inteligencją, jego największymi atutami są zdolność do manipulacji oraz specjalnie zaprojektowany pancerz bojowy, który zwiększa jego siłę fizyczną i odporność.

Nicholas Hoult jako Lex Luthor - fan art

Tak może wyglądać Hoult jako złoczyńca DC. Oto fanowska grafika stworzona przez @Horrific.Heroics:

Superman: Legacy - fabuła, premiera

Superman: Legacy opowiada historię Supermana, który próbuje pogodzić swoje kryptońskie dziedzictwo z ludzką osobowością jako Clark Kent z Smallville w Kansasie. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego sposobu życia, kierowanego ludzką życzliwością w świecie, który uważa życzliwość za staroświecką.

Superman: Legacy - data premiery jest zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.