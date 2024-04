Mickey 17 - twórca hitu Parasite zapowiada swój nowy film. Ile razy Robert Pattinson umrze na ekranie?

Fot. Warner Bros

Bong Joon Ho, twórca czterokrotnie nagrodzonego Oscarem filmu Parasite, wyjawił nowe informacje na temat swojego następnego projektu, Mickey 17. Powiedział, dlaczego do głównej roli wybrał Roberta Pattinsona, a także zdradził, co oznacza liczba w tytule.

Mickey 17 - ile razy Robert Pattinson umrze na ekranie?

Twórca Parasite tak zapowiedział swój nowy film sci-fi:

Film jest oparty na książce Mickey 7, ale my zrobiliśmy z tego Mickey 17. Ta liczba oznacza, ile razy umarł główny bohater. Zabiłem go 10 razy więcej niż w oryginale. To historia prostego człowieka. To film sci-fi. Choć trudno właściwie powiedzieć, że sci-fi - to po prostu historia człowieka.

Jak informuje prestiżowy portal Deadline, pierwsze spojrzenie na produkcję wywołało "gromki aplauz" na widowni i było "dość komiczne". W filmie główny bohater, grany przez Roberta Pattinsona, ma za zadanie wielokrotnie umrzeć poprzez różne eksperymenty, przeprowadzane na statku kosmicznym. Pokazano między innymi, jak unosi się w kombinezonie astronauty - martwy - i jak spotyka swojego bliźniaka, próbującego go zabić.

Mickey 17

Dlaczego Bong Joon Ho wybrał Roberta Pattinsona?

Reżyser na pytanie, dlaczego wybrał do tej roli Roberta Pattinsona, odpowiedział:

Ma coś szalonego w oczach.

Za to sam Pattinson zdradził, że granie bliźniaków było naprawdę zabawne i jego postać ma bardzo niskie oczekiwania wobec życia, a rzeczywistość i tak ciągle spycha je jeszcze niżej.