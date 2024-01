Mark Ruffalo jako "piep***ny psychopata". Kim jest jego postać w Mickey 17?

fot. Marvel

Choć początkowo Mark Ruffalo miał wątpliwości co do grania czarnych charakterów, teraz uwielbia się w nich wcielać. W wywiadzie dla Deadline opowiedział o nowej roli złoczyńcy, którą podjął w filmie Mickey7.

Mickey 17 - w kogo wciela się Mark Ruffalo?

Jak stwierdził aktor, jego postać jest "kolejnym piep***nym psychopatą".

- Gość jest paskudnym dyktatorem, faszystą i narcyzem; znamy ten typ! Jest tak samo zły, jak każdy z tych świrów, którzy obecnie się kręcą.

Mickey 17 - co wiadomo o filmie?

Fabuła ma być inspirowana książką o tym samym tytule, ale nie wiadomo, jak bardzo będzie do niej podobna. Powieść koncentruje się na misji jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się misja, która jest zbyt niebezpieczna - a nawet samobójcza - załoga zwraca się do Mickeya. Po śmierci jednego Mickeya, nowe ciało zostaje zregenerowane z nienaruszoną większością jego wspomnień. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją objął.

W tytułowego bohatera wciela się Robert Pattinson. Oprócz niego i Ruffalo, do obsady należą: Steven Yeun, Naomi Ackie oraz Toni Collette.

Reżyserem thrillera jest Bong Joon-Ho.

Premiera jest zaplanowana na marzec 2024 roku.