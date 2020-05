Microsoft prezentuje nowe urządzenia z linii Surface

Plotki o nowych Surface’ach krążyły w sieci od dawna i Microsoft w końcu postanowił ujawnić je światu. Firma zaprezentowała za pośrednictwem swojej strony internetowej odświeżone modele komputerów hybrydowych Surface Go i Surface Book oraz kilka akcesoriów.

Microsoft Surface Go 2 przeszedł dość istotną metamorfozę związaną z rozmiarem matrycy, korporacja zwiększyła przekątną wyświetlacza z 10” do 10,5”. Ta dodatkowa przestrzeń robocza ma ułatwić wielogodzinną pracę z tekstem, a przy okazji nie wpłynie na zewnętrzne rozmiary urządzenia. Oznacza to, że Surface Go 2 będzie kompatybilny z klawiaturą Type Cover dla komputerów Surface Go poprzedniej generacji.

Lifting przeszło także wnętrze hybrydy, sprzęt będzie dostępny w kilku wersjach wydajnościowych. Najmniej wymagający użytkownicy za 1999 zł kupią model z procesorem Pentium Gold 4425Y, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci eMMC na przechowywanie danych. Oprócz tego w sprzedaży pojawią się Surface’y Go 2 pracujące pod kontrolą Pentiuma Core m3 ósmej generacji, w których pamięć eMMC zastąpiono szybszym nośnikiem SSD oraz większą ilością RAM-u. Cena tych hybryd zaczyna się od 3099 zł, a klienci zainteresowani tymi modelami mogą zamówić sprzęt obsługujący technologię łączności bezprzewodowej LTE.

Druga komputerowa nowość skierowana jest do użytkowników poszukujących znacznie wydajniejszej maszyny, która poradzi sobie zarówno z pracą biurową, jak i aplikacjami graficznymi, a po pracy niestraszne będzie jej środowisko gamingowe. Według zapewnień Microsoftu Surface Book 3 zaoferuje nawet o połowę wyższą wydajność niż sprzęt poprzedniej generacji, a jednocześnie przepracuje bez ładowania nawet do 17,5 godziny.

Nowe komputer napędzą procesory Intel Core i5 oraz i7 10. generacji, a do dyspozycji otrzymamy od 8 do 32 GB pamięci RAM, w zależności od wybranej konfiguracji. Najtańsza hybryda Surface Book 3 (za którą trzeba zapłacić 7999 zł) została wyposażona z zintegrowaną kartę graficzną od Intela, a droższe modele korzystają z podzespołów NVIDII (karty GTX 1650 oraz GTX 1660 Ti).

Microsoft Surface Headphones 2

Microsoft zaprezentował również kilka nowych akcesoriów, które trafią do polskich sklepów. Znajdziemy wśród nich słuchawki dokanałowe Surface Earbuds (999 zł), pełnomuszlowe Surface Headphones 2 (1199 zł), stację dokującą Surface Dock 2 (1299 zł) przyspieszającą ładowania i transfer danych oraz Microsoft USB-C Travel Hub (599 zł), dongle zwiększający liczbę złącz w komputerach z linii Surface.

Nowe komputery oraz słuchawki Surface Earbuds trafią do powszechnej dystrybucji 12 maja, a słuchawki Surface Headphones 2 pojawią się w sprzedaży 6 czerwca. Firma nie precyzuje, kiedy kupimy pozostałe akcesoria.