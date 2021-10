Microsoft świętuje 20-lecie Xboxa limitowaną edycją gadżetów i akcesoriów

Źródło: Microsoft

15 listopada 2021 roku w siedzibie Microsoftu wystrzelą korki od szampanów. W tym dniu korporacja ma zamiar świętować 20. urodziny Xboksa. Nie będzie to jednak impreza zamknięta, do świętowania okrągłej rocznicy firma zaprosiła także wiernych fanów marki. Do sklepów trafią bowiem nowe akcesoria jubileuszowe oraz nowa kolekcja odzieży.

Tym, co w największym stopniu może przykuć uwagę graczy zainteresowanych limitowym sprzętem, jest bezprzewodowy kontroler Xbox zamknięty w półprzezroczystej obudowie. Przezierny plastik pozwoli dostrzec główne element mechaniczne urządzenia, zaś uchwyt antypoślizgowy przyozdobiono kolorem zielonym, jedną z barw przewodnich konsol Xbox pierwszej generacji. W sprzedaży pojawi się ponadto podstawka ładująca dystrybuowana przez firmę Razer, z wielkim rocznicowym emblematem. Ten gadżet także orkraszono elektryzującą zielenią.

Miłośnicy dobrego brzmienia będą mogli z kolei zainwestować w nowy zestaw słuchawkowy utrzymany w podobnej stylistyce, co rocznicowy kontroler. W przypadku tego sprzętu zielone zdobienia znajdziemy m.in. na pałąku mikrofonu czy wokół łączenia nauczników, zaś w przezroczystej obudowie zamknięto obie muszle. A jeśli ktoś chciałby wyróżnić się w tłumie, w sklepie Xbox Gear Box już teraz znajdzie limitowane edycje rocznicowych gadżetów, m.in. koszulki, kubki i czapki z daszkiem.

Limitowany rocznicowy kontroler Xbox

Kontroler i słuchawki zadebiutują w oficjalnej dystrybucji dopiero 15 listopada, ale już teraz możemy zamówić je w przedsprzedaży na stronie producenta. Oba akcesoria wyceniono na 289 zł.