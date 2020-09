Microsoft zapowiada Xbox Academy. Nauka podstaw tworzenia gier za darmo

Microsoft

Microsoft ujawnił swoją nową inicjatywę, program o nazwie Xbox Academy, organizowany we współpracy z East London Arts and Music, Games London i Playground Games.Będą to internetowe i w pełni darmowe warsztaty, których uczestnicy nabędą podstawową wiedzę o tworzeniu gier. Celem tej wirtualnej akademii jest pomoc młodym twórcom, którzy nie do końca wiedzą, od czego rozpocząć swoją przygodę w branży.

Ilość miejsc w warsztatach jest ograniczona. Zainteresowani mają do wyboru cztery 90-minutowe sesje, które odbędą się w dniach 12-13 września. Do wzięcia udziału w kursie konieczne będzie również pobranie Unity 2020, stworzenie nowego projektu i pobranie odpowiedniej paczki ze strony kursów. Warto jednak zaznaczyć, że Xbox Academy nie będzie skupiać się wyłącznie na Unity i przedstawi też nieco bardziej ogólną wiedzę dotycząca procesu tworzenia gier.

Wielu ze studentów ELAM rozpoczęło swoją naukę tworzenia gier dzięki inspiracjom od liderów branży, takich jak twórcy z Playground Games, wiemy więc, jak wartościowe są takie sesje - mówi Curtis Le Blanc, dyrektor East London Arts and Music.