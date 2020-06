Microsoft zastępuje dziennikarzy sztuczną inteligencją

Zdjęcie: Microsoft

Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na wielu sektorach gospodarki, masowe zwolnienia przetoczyły się także przez branżę wydawniczą. Ale nie wszyscy dziennikarze, którzy w ostatnim czasie musieli pożegnać się ze swoim stanowiskiem, stracili pracę w wyniku restrykcji pandemicznych. Microsoft postanowił zastąpić swoich redaktorów sztuczną inteligencją. Taki los spotkał kilkudziesięciu dziennikarzy pracujących przy projektach Microsoft News oraz MSN, którzy byli odpowiedzialni za selekcjonowanie materiałów na platformy newsowe amerykańskiej korporacji.

Warto wspomnieć, że Microsoft ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w internetowej branży informacyjnej, firma już w 1995 roku uruchomiła witrynę MSN, a w 2018 roku rozszerzyła swoją działalność uruchamiając usługę Microsoft News. W obu redakcja pracuje obecnie przeszło 800 dziennikarzy z 50 miejsc świata, ale na przestrzeni najbliższych kilku lat ich liczba może zostać drastycznie zredukowana. Wspomniana fala zwolnień objęła 50 pracowników ze Stanów Zjednoczonych i 27 z Wielkiej Brytanii, a dalsze ograniczanie roli ludzkich pracowników w tej branży jest tylko kwestią czasu.

Microsoft wierzy bowiem, że to sztuczna inteligencja będzie w przyszłości dobierać treści do publikacji w agregatorach informacji. Firma chce rozwijać inteligentne algorytmy wyszkolone w rozpoznawaniu i filtrowaniu tekstów, aby wykonywały wspomnianą pracę w sposób automatyczny. Nie oznacza to jednak całkowitego zrezygnowania z pomocy ludzi – część redaktorów zachowa swoje stanowiska, gdyż firma chce wykorzystać ich do selekcjonowania najciekawszych materiałów.