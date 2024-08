fot. materiały prasowe

Midnight to nowy thriller akcji, który wyreżyserował Joshua Otis Miller na podstawie scenariusza Lamonta Magee oraz Jeffa Byrda. Za produkcję odpowiada studio Yale Productions.

W głównych rolach wystąpiły Alexandra Shipp, Rosario Dawson i Milla Jovovich. Zdjęcia do filmu zostały już zakończone w Connecticut.

Midnight - fabuła

Film opowiada historię młodej, niewidomej kobiety (Shipp), która jest ścigana przez grupę międzynarodowych przestępców (dowodzonych przez Jovovich), poszukujących paczki, którą ich zdaniem dała kobiecie jej siostra, agentka federalna (Dawson). Jednak napastnicy szybko zdają sobie sprawę, że kobieta, choć nie widzi, może być o wiele bardziej niebezpieczna, niż się spodziewali.

Rosario Dawson o filmie Midnight:

Bez zdradzania zbyt wielu informacji, Midnight to świetny film akcji, opowiadający o obowiązku i poświęceniu. Chodzi o to, by stać się sobą i zaakceptować swoją niezależność, ale w swej istocie jest to film o rodzinie i to właśnie do mnie przemówiło. Jestem podekscytowana, że mogę być częścią tak niesamowitego projektu z tą spektakularną obsadą i ekipą.

Z kolei producenci Jordan Yale Levine i Jordan Beckerman z ramienia Yale Productions powiedzieli, że praca z Dawson, która też pełni funkcję producentki, była dla nich wspaniałym doświadczeniem. Docenili jej aktorski talent oraz kreatywność podczas procesu produkcji.

Dawson wraz z Alexandrą Shipp i Millą Jovovich, dają pełne akcji fantastyczne występy i nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą Midnight.

Na razie Midnight nie ma ustalonej daty premiery, ponieważ najpierw musi znaleźć dystrybutora, co może się udać podczas wrześniowego festiwalu filmowego w Toronto.