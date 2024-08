fot. Fox // HBO

Simpsonowie już pod koniec września powrócą z 36. sezonem. Ten serial znany jest ze swojego satyrycznego spojrzenia na amerykański styl życia oraz kulturę. Często nawiązuje też do różnych filmów i seriali, dlatego nie inaczej będzie w drugim odcinku nowej serii.

Simpsonowie na wakacjach w 36. sezonie

Drugi epizod zostanie wyemitowany 6 października w USA. W nim Simpsonowie natkną się na śmierć podczas wakacji w luksusowym kurorcie. Scenarzysta i producent wykonawczy Al Jean na swoim koncie na X podzielił się screenem z odcinka, na którym znajdują się m.in. Dr Hibbert, Bernice, Mike Tyson, Mr. Burns i Smithers. Grafika wyraźnie nawiązuje do popularnego serialu platformy Max (dawniej HBO Max) - Biały lotos. Wskazuje też na to jego tytuł - "The Yellow Lotus". Zobaczcie poniżej.

Nowy sezon zadebiutuje w stacji Fox 29 września. Pierwszy odcinek będzie nosić tytuł "Bart’s Birthday". W opisie możemy przeczytać, że Bart będzie zorganizuje najbardziej szokujące przyjęcie urodzinowe w całym swoim życiu — takie, które może na zawsze zmienić wszystkich w Springfield.

W 36. serii nie zabraknie również dwóch odcinków o tematyce Halloween. Pierwszy z nich pt. "Treehouse of Horror XXXV" nawiąże do Venoma. Z kolei w drugim pt. "Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Come" wytatuowany mężczyzna w tajemniczym nocnym cyrku przenosi Lisę do trzech dziwnych historii: od niewinnych lat 50., mrożącej krew w żyłach retro-teraźniejszości i brutalistycznej przyszłości, w której prestiżowa telewizja rządzi światem.

Nowa seria najprawdopodobniej trafi na polski Disney+, gdzie są już dostępne wcześniejsze sezony.