Nowe wersje filmów Camerona wyglądają sztucznie? Reżyser: "Ludzie, znajdźcie sobie coś do robienia"

James Cameron to bez dwóch zdań mistrz swojego rzemiosła. Legendarny reżyser, który wielokrotnie przesuwał granice tego, co jest możliwe do stworzenia na wielkim ekranie. Jego dzieła charakteryzują się ogromnym przyłożeniem do detali i niesamowitą jakością wizualną. Nic dziwnego, że reżyser, który podchodzi do strony wizualnej tak pieczołowicie, jest również tym, który po latach dokonuje ulepszeń swoich starych filmów. Chodzi o nowe wersje takich produkcji jak Obcy - decydujące starcie czy Prawdziwe kłamstwa, które podnoszą rozdzielczość do 4k i nie tylko. O ile w przeszłości fani raczej chwalili nowe, odświeżone edycje filmów Camerona, tak w wypadku wymienionych wyżej filmów pojawiła się krytyka. Zdaniem niektórych po wprowadzonych zmianach filmy te utraciły swój klimat i stały "zbyt sztuczne".

Co James Cameron ma do powiedzenia w tej sprawie?

James Cameron odpowiada na zarzuty

Odpowiedź Camerona była prosta, bezpośrednia i zdecydowana. Reżyser nie przebierał w słowach, żeby wyrazić swoje niezadowolenie:

Kiedy ktoś zaczyna oceniać strukturę ziarna, to powinien wyprowadzić się z piwnicy matki i kogoś poznać. Prawda? Mówię serio. Jaja sobie ze mnie, ku***, robicie? Mam świetny zespół, który się tym zajmuje. To ja pracuję nad kolorami i gęstością. Patrzę na każde ujęcie, każdą klatkę, a ostatni transfer jest robiony przez kogoś z kim pracuje od lat. Wszystkie Avatary są tak robione. Wszystko jest tak robione. Ludzie, znajdźcie sobie coś do robienia, poważnie.

