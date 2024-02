Midnight Sons - nowa plotka wskazuje na to, że film powstaje. Za sterami reżyser Wilkołaka nocą

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Midnight Sons to grupa postaci Marvel Comics, której skład często się zmienia. Bardzo często przewijają się tam jednak tacy bohaterowie, jak Punisher, Moon Knight, Blade, Ghost Rider czy Doktor Strange. W 2021 roku Marvel Studios zarezerwowało znak towarowy dla produkcji o takiej nazwie, chociaż nie było żadnych oficjalnych informacji na jej temat. Jednak wraz z zapowiedziami nowego filmu z Blade, the Vampire Slayer z Mahershalą Alim w roli głównej, otrzymaniem przez fanów serialu Moon Knight z Oscarem Isaackiem, czy innym od typowego MCU Wilkołakiem nocą, apetyt fanów się zaostrzył. Kilka dni temu sam Oscar Isaac wspominał o tym, że chciałby nie tylko powrócić do roli Marca Spectora i jego innych osobowości, ale też zobaczyć jak działa on w drużynie. Midnight Sons byłoby na to idealną okazją.

Plotka, która pochodzi od Daniela Richtmana, zwykle dobrze poinformowanego scoopera, potwierdza, że trwają pracę nad filmem o tej właśnie grupie bohaterów. Doniesienia te potwierdził inny wiarygodny insider, czyli MyTimeToShineHello z X (wcześniej Twitter). Co więcej wygląda również na to, że Marvel Studios wybrało już reżysera dla tego filmu i byłby nim Michael Giacchino, który wyprodukował już dla Marvela Wilkołaka nocą, bardzo dobrze przyjęty eksperyment, który trafił wyłącznie na Disney+.

Wilkołak nocą - o czym?

Tajna grupa łowców potworów zbiera się w Bloodstone Manor po śmierci ich przywódcy, Ulyssesa Bloodstone'a i bierze udział w tajemniczej, śmiertelnej rywalizacji o potężny relikt, który postawi ich twarzą w twarz z niebezpiecznym potworem. Wszystko to ma na celu wybranie nowego lidera klanu.