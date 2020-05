Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się zgodnie z planem. Cate Blanchett przewodniczącą jury

źródło: Sony

Luca Zaia, gubernator Wenecji Euganejskiej, potwierdził: międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się zgodnie z pierwotnym planem, czyli jeszcze w tym roku. Niestety nie wszystkie filmy, na które liczono, wezmą w nim udział. Prace nad częścią z nich zostały przecież wstrzymane.

Skoro rządowi eksperci są przekonani, że okres do końca września, to najlepszy czas na przeprowadzenie wyborów regionalnych i administracyjnych we Włoszech, to jest to także doskonały czas na festiwal!

Zatem aktualnym terminem tej jednej z największych imprez filmowych na świecie są dni od 2 do 12 września 2020 roku.

Przewodniczącą jury tegorocznego festiwalu będzie Cate Blanchett. Organizatorzy rozważają możliwość wirtualnych pokazów festiwalowych dla akredytowanych na festiwalu gości, którzy nie będą mogli stawić się na nim osobiście.

W ubiegłym tygodniu władze biennale poinformowały, że wystawy architektury i sztuki zostaną przeniesione na lata: 2021 - 22. Zaraz po Międzynarodowym Festiwalu Filmowym odbędą się festiwale: teatralny, muzyki i tańca.