Mind Fall - Daisy Ridley z główną rolą w thrillerze. Wspomnienia jako narkotyk

Mind Fall będzie futurystycznym thrillerem, którego akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości w Londynie, w którym najbardziej poszukiwanym narkotykiem na czarnym rynku są wspomnienia, przeszczepiane z jednego człowieka do drugiego, co umożliwia nowa nielegalna technologia. W rolę handlarza Ardis Varnado wcieli się Daisy Ridley, która będzie usuwać wspomnienia od osób chcących szybkiego zarobku i sprzedawać je za duże pieniądze osobom uzależnionych od przyjmowania wspomnień. Ardis sama jednak walczy z uzależnieniem od własnego towaru, starając się często odróżnić własne życie od zaimplementowanych wspomnień. Kiedy więc zostaje oskarżona o zamordowanie jednego ze swoich klientów, zaczyna wątpić we własny umysł i postanawia sama rozwiązać sprawę tajemniczego morderstwa, oczyszczając się z zarzutów.

Za reżyserię odpowiedzialny będzie francuski filmowiec, Mathieu Kassovitz. Wcześniej pracował nad Nienawiść i Purpurowe rzeki. Za scenariusz odpowiedzialny będzie z kolei Graham Moore, znany jako twórca Gry tajemnic. Data premiery nie jest znana.

