Minecraft 2021. Ten mod rozgrzeje twojego peceta do czerwoności

Źródło: Youtube / hodilton

Minecraft od dawna przyciąga do siebie szerokie grono kreatywnych twórców. Ci za sprawą licznych modyfikacji są w stanie zmienić oblicze tej kultowej produkcji od studia Mojang. Ale to, co zaprezentował youtuber hodilton przewyższa wszystko to, co do tej pory widzieliśmy. Moder wykorzystał szereg narzędzi, aby zamienić tekstury z klasycznego Minecrafta w małe dzieło sztuki.

Dzięki zastosowaniu takich modów jak Realistic Textures, Continuum 2.1, Terra oraz Physics Mod twórcy udało się wygenerować wysoce realistyczne tekstury, które z bliska wyglądają jak zdjęcia prawdziwych, fizycznych obiektów. Blok lawy wygląda jak pofałdowany kamień rozświetlony żyłami stopionych kamieni, na cegłówkach widoczne są lekkie nadkruszenia, a ostre krawędzie diamentów jarzą się w świetle słońca. Nawet krzewy przypominają rośliny ze współczesnych gier dążących do fotorealizmu.

A wszystko to złożone w całość sprawia, że Minecraft nabiera nowego, niesamowitego blasku:

Niestety, z tą wersją gry jest pewien dość poważny problem. Moder odpalił ją na ultrawydajnym komputerze wyposażonym w procesor Intel i9-10850K, kartę graficzną NVIDIA RTX 3090 oraz 32 GB pamięci RAM. A mimo to miał problem, aby utrzymać stabilne 30 klatek w grze. Twórca chciał także wygenerować tekstury 8K, aby stworzyć jeszcze doskonalszy obraz, okazało się jednak, że jego 32 GB pamięci RAM to zbyt mało, aby poradzić sobie z tak skomplikowanymi obliczeniami.