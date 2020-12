Minecraft z ray tracingiem dla każdego. Gra trafia do powszechnej dystrybucji

Zdjęcie: Nvidia

Po ośmiu miesiącach po rozpoczęciu testów ulepszona wersja Minecrafta na Windowsa 10 trafiła do powszechnego dostępu. Tym samym technologia ray tracingu na dobre zadomowiła się w pecetowej odsłonie tego tytułu. Aby skorzystać ze śledzenia promieni świetlnych, należy dysponować wydajnym komputerem z kartą NVIDIA RTX na pokładzie. Dzięki temu będziemy w stanie wzbogacić grę Mojangu o realistycznie wyglądające efekty świetlne: rozbłyski, refleksy czy cienie generowane w czasie rzeczywistym.

Dodanie do Minecrafta ray tracingu nie sprawi, że ta wiekowa gra straci swój charakterystyczny sznyt. To wciąż ten sam tytuł o budowaniu świata z kanciastych bloków, tyle że w uwspółcześnionej odsłonie.

Poniższy materiał prezentuje, jak Minecraft RTX prezentuje się w pełnej krasie:

Warto zauważyć, że tryb RTX nie podzieli społeczności gracze korzystający ze śledzenia promieni świetlnych będą mogli bawić się na tych samych serwerach, co inni. Gracze z wyłączoną funkcją zobaczą po prostu standardowe tekstury a nie te opracowane z myślą o ray tracingu.

Aby każdy mógł przekonać się, z czym wiąże się wdrożenie nowej technologii do gry, zespół Minecrafta we współpracy z NVIDIĄ przygotował specjalne mapy z serii RTX, które mają uwypuklić wszystkie zalety śledzenia promieni świetlnych. Z okazji premiery ulepszonego Minecrafta dodano do zasobów nową mapę, Colosseum RTX, a w niedalekiej przyszłości na rynek trafi kolejna darmowa mapa od NVIDII, Dungeon Dash RTX.