Minecraft - zdjęcia zakończone. Jason Momoa potwierdza: "Niewiarygodne przeżycie"

Po sukcesie Fallouta oraz The Last of Us, przychodzi czas na kolejną adaptację gier wideo. Wreszcie Minecraft doczeka się swojej ekranizacji, a Jason Momoa potwierdził, że zdjęcia dobiegły końca. Aktor zapozował do zdjęć z obsadą oraz ekipą produkcyjną i wrzucił je na swoim Instagramie. Opisał pracę nad tym projektem jako "niewiarygodne przeżycie".

- Niewiarygodne filmowe doświadczenie, naprawdę jeden z najwspanialszych okresów w moim życiu. Tyle śmiechu. Kocham ten kraj. AOTEAROA, Nowa Zelandio, jesteś magiczna.

Minecraft - co wiadomo o filmie?

W filmie wystąpią Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers i Danielle Brooks. Za reżyserię odpowiada Jared Hess. Szczegóły fabularne wciąż są nieznane, choć krążą niepotwierdzone pogłoski na ten temat.

Produkcją zajmują się Warner Bros., Vertigo oraz Legendary. Wśród producentów znajduje się Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui, Jill Messick, Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza oraz Jonathan Spaihts.

Data premiery nie jest jeszcze znana.